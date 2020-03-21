口罩搓手液頻被偷 醫護員籲“還回來吧”

（八打靈再也21日）疫情非常時期，口罩和消毒搓手液成了必備的“寶物”，因此，竟有人對醫院和診療所的口罩和消毒搓手液動了歪念，順手牽羊偷走這些供公眾使用的物品；許多醫護人員紛紛上網譴責這樣的行為，更有醫生難過的寫下“還回來吧”！

大家都知道，防疫期間，口罩和消毒搓手液的重要性，但卻萬萬沒料到，有人竟然連醫院和病房所提供的這些物品也照偷不誤。

院方懷疑，一些探病的訪客疑順手牽羊，把口罩和整瓶搓手液一並“帶”回家。

醫院被逼限制使用

據《星報》報道，一名醫生在網上留言說：“你們這些人（聽好），這是非法的行為，是偷竊醫院的財物。如果被偷完了，醫院的醫護人員該怎麼辦？”

這名醫生聲稱，現場醫院被迫“吝嗇”一點，不再把一瓶瓶的搓手液放在病患的桌上供人使用。

另一則在社交媒體的貼文則說，一家診療所被偷走口罩和搓手液，僅是一個周末，便有6盒口罩和數瓶搓手液不翼而飛，因此，診療所限制每人獲分配一天兩個口罩及兩瓶搓手液。同時也譴責這些自私的小偷。

一名阿瑪麗娜醫生在推特推文說，一些人偷了醫院的物資，包括口罩和搓手液，讓人感到難過。請別這麼自私，這非常缺德。

另一名叫瑪尤丁的醫生則聲稱，醫院內有許多搓手液失竊，疑是被病患及訪客偷走，這是人民及政府的物資，並非私人物品。

也有一名叫阿菲克的醫生披露，醫院的口罩、搓手液及其他物品都被人偷走，院方要促請病患、訪客甚至員工好好保護個人的財物，也勸請大家不要偷竊。

“留在家，用肥皂洗手及保持社交距離才是預防新冠肺炎最有效的方式。”