檳醫生調往前線抗疫 複雜難捨之情上傳臉書

（檳城21日訊）新冠肺炎疫情當前，大家難免會恐慌，醫護人員也不例外，不少醫護人員近日紛紛透過臉書貼文來表達自己的感受。來自檳城的腦神經外科醫生陳示涵，被調到雙溪毛糯醫院成為最前線的醫護人員，他昨日把五味雜陳的心情記錄在臉書中。

陳示涵（Dalson Tan）在臉書上寫道，本月18日是他的值班日，當天忙翻了，心情也難免煩躁，然而就在傍晚，突然接到衛生部的通知，告知他提前調職，直接被派到雙溪毛糯醫院，即主要治療新冠肺炎患者的醫院，他需要在來臨週一（3月23日）報到。

他坦言，當下的心情不是覺得害怕或要逃避，而是不捨身邊的家人與朋友，也來不及和家人與朋友好好道別。

他說，接到通知的當晚情緒很亂，一邊值班及想著還有一大堆文件要處理，還要臨時找房子、買家庭用品、收拾很多文件、打包行李，要回家再看看家人，教他們如何照顧他種植的室內植物等。

由於需要上前線，讓他感到煩躁，加上深夜還要處理交通意外導致腦出血的新病人，讓他感到很生氣，也不解在行動管制令下，為何還有人在外面遊蕩以致車禍。

他說，隔天忙完下班後，向家人交代他即將前往前線的細節，當下家人都很擔心。

“現在還在外面遊蕩不聽話的人，你們了解這心境嗎？你們真的不懂我們醫護人員到底為你們付出了多少。”

3月20日是示涵在檳城醫院工作的最後一天，他在巡房完畢及進行一些討論後，叫了外賣與上司及同事道別。

心情複雜的他將在週日開車去前線，自己沒想到會以這樣的形式離開檳城，對醫院、朋友及家人有萬般不捨。

他在貼文結尾也感謝醫院同事，並答應會照顧自己，最後也留下：“匆匆一別，我們相約於戰役之後；這場戰役，我們只許成功，沒有失敗！”。