加緊管制 每戶限1人出外購物

（布城21日訊）行動管制令進入第4天，除了明日派出軍隊協助警方監督，政府也進一步加強管制，包括在行動管制令期間，每個家庭只限一人，尤其是一家之主（ketua keluarga）出外購買日常必需品和藥物。

工程部高級部長拿督斯裡法迪拉尤索指出，人民若非必要就留守家中，如果非得出外購買必需品，包括糧食和藥物，根據行動管制令中的指南，每個家庭只限一人。

他說，若有超過一個人外出，一旦被警方截查，則他們必須向警方解釋，交由警方酌情處理和決定。

他今日出席行動管制令執行跨部門特別會議後，通過直播的進行的記者會上說，這是為了減少人民的戶外活動和走動，若非必要，不要出門。

“根據指南，原則上，每個家庭只有一人獲准外出採購，但是，如果有喪事而多人外出，則須向警察解釋；至少要減少到戶外走動，只在必要時才外出，外出時要一直遵守衛生部的個人衛生指南。”

詢及國防部高級部長拿督斯裡依斯邁沙比利昨日宣佈，在行管令期間獲准繼續運作的政府部門和機構，以及私人界須發出“通行證”給需要上班的員工的問題，法迪拉說，國家安全理事會和衛生部已授權相關的部門，發出“通行證”給基本服務領域的員工。

他指出，這是為了方便警察在設路障進行截查工作。

另一方面，他促請該些已經返回家鄉的人士留守原地，直至行管令結束，而國家安全理事會及警方將會公佈幾時可以移動的時間。

各州自行決定商店營業時間

針對不同地區的售賣基本物品商店獲准營業時間出現混亂的問題，法迪拉說，昨日的行動管制令執行跨部門特別會議決定，交由各州政府和地方當局決定有關商店獲准營業的時間。

他也澄清，根據首相的宣佈，基本服務可以繼續運作，因此，漁夫仍然獲准出海捕魚，以確保糧食充足。

他說，根據衛生部、交通部和警方的最新報告，人民對行管令的遵守率有所增加，但還有人不遵守指出。

他說，政府所以需要所有人配合與合作以全面遏止疫情擴散，而軍隊將從今晚午夜開始協助警方監督情況。

針對有人促請政府交軍方將扮演的角色，他說：“已經有了標準作業程序（SOP），這將會由國防部高級部長公佈。”

此外，基於確診病例仍呈上升的趨勢，而且死亡病例已增至3宗，他再三的叮嚀人民務必遵守衛生部的指南，照顧好個人衛生，包括勤洗手、保持一米的社交距離等。他說，若不進行管制，政府擔心引發更大的問題，目前，國家經濟已經受影響，所以希望所有人民給予合作，以助阻斷傳染的管道，進而遏止疫情擴散。

各州商店營業時間

◆馬六甲州政府副秘書（發展事務）拿督莎爾哈今日發函通知四個地方政府，即日起縮短各類商店營業時間，至本月31日或管制令解除。

函中指出，為了配合冠病疫情14天行動管制政策，所有飲食店必須從傍晚7時至早上7時休業，包括drive—through服務，而超市必須在傍晚7時起休業。

“24小時營業便利店及雜貨店，包括售賣日常用品的7-Eleven和KK超市，必須從傍晚7時至早上7時休業。”

同時，油站便利店須從晚間8時關閉至早上6時，只有添油服務可根據執照條例時間營業。

此外，公共巴剎須在下午2時至清晨6時休業，營業時段務必遵守安全和衛生指南，包括訪客人數和營業距離，而夜市、早市、農業市集完全不可營業。

至於合法路邊攤販包括流動餐車，從下午6時至早上7時不可營業，同樣必須遵守安全和衛生指南。

◆登州8個縣的食肆、油站、超市、24小時便利商店、巴剎等被允許營業的商店，只準從早上7時開始營業至下午6時。

◆彭亨州秘書拿督斯里沙烈胡丁昨天（20日）指出，彭亨州關丹、北根、文冬、而連突、淡馬魯以及金馬侖共6個縣屬，即日起至本月31日期間，獲準營業的商店（包括得來速服務）必須在晚上7時關閉至次日早上7時；不過這6個縣屬的油站在晚間繼續獲準照常營業，附屬油站的便利店則須在晚上10時後關閉。

◆吉輦縣議會執行國家安全理事會的行動管制令，進一步管制露天商販，經喻令巴里文打城市中心大巴剎及舊街場小巴剎的露天商販從今日開始須停業至本月31日，不能營業 。

吉輦縣議會秘書諾哈菲莎受詢說，該會是接獲國家安全理事會的通知，執行指示。

當地大巴剎內的肉檔、菜檔、雞蛋、水果檔等不受影響，尚可營業，唯巴剎外的售賣早點、糕點等商販一律被禁。