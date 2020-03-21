貿消部：物品供應足 不搶購人人才買到

（八打靈再也21日訊）國內貿易及消費人事務部執法組（預防）副主任阿茲曼阿當說，在14天的管制令期間，政府是允許民眾前往臨近的超市購買生活必需品，因此呼籲民眾無需搶購日常用品。

他說，該部目前並沒有計劃限制民眾購買特定物品的數量，因物品供應的干擾只是暫時性的。

他今早在國營電視台RTM1“早安，馬來西亞”節目上針對限行令期間的執法行動受訪時說，國內的物品供應足夠，若民眾沒有搶購及抱著自私的心態購買，便不會出現民眾購買不到特定物品的情況。

他說，該部接獲的投訴中，大部分消費者投訴他們沒不到物品如紙巾、濕紙巾、快熟面、美祿、糖及食用油等，並表示限行令昨日進入第3天後，民眾的搶購行為已減少，該部熱線昨日接獲的電話數量也減少至50通內。

他針對貿消部如何確保物品價格公道回應說，該部執法組將在所有地方巡視及監督必需品的價格，特別是超市、雜貨店及公共市場。

其該部發現，相較於鄉區，我國主要城市及大城市出現更多因搶購，而導致部分民眾買不到必需品的投訴。

他說，該部在管制令首日接獲許多消費者投訴如買不到必需品，其中的因素是因為民眾搶購。

頂價上調為鼓勵進口口罩

政府允許口罩頂價從每個80仙上調至2令吉，國內貿易及消費人事務部執法組（預防）副主任阿茲曼阿當說，是為了鼓勵口罩進口，以供應本地市場需求，該部也已禁止口罩出口。

“截至目前，貿消部已接獲12份進口商申請，他們將從各國進口口罩如美國、中國、韓國、意大利及孟加拉，以供應本地市場。”

民眾可Whatsapp至019-298 4317、撥打免付費熱線 1800-886-800、 執行指揮中心（ECC）03-8882 6245/6088向當局進行通報。