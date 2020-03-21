說好合作 一再食言 安華：不再信敦馬

（吉隆坡21日訊）公正黨主席拿督斯里安華表示，前首相敦馬哈迪對一連串諾言食言後，他已不再相信後者。

安華接受美國財經媒體CNBC訪問時坦言，他與馬哈迪在2018年大選前的初次會面時，對於馬哈迪的承諾深信不疑。

安華指出，馬哈迪前往監獄探訪自己，並且和自己握手。“他看起來很真誠。”

安華說，馬哈迪願意與他攜手合作，並且在私底下、公開和簽署的文件中作出承諾。

當被詢及如今是否還會信任馬哈迪時，安華也毫不猶豫地說了“不”。

“我認為人的智慧會隨著年齡的增長而改變。我也會犯錯，在這起事件上，我很抱歉我做錯了，但我並不後悔。”

安華也強調，盡管自己並未如預期般成為我國第8任首相，但自己並沒有太多的憤怒。

他說，信念、好的妻子和親密的家庭，是促使自己繼續前進的動力。

“如果你有太多的敵意和仇恨，你將無法生存。”

安華也引用了60年代美國女歌手桃樂絲·黛的單曲“'Que Sera Sera”，寓意為“順其自然”作為自己目前的處境。

“我們必須繼續前進。”

安華說，大馬人民所面臨的困難遠遠超越自己所面臨的問題，而自己的未來的命運也將交由其他政黨和公眾來決定。

“我現在很平靜了，我在進行一些演說、接受訪問，我是一個快樂的人。”

抨處理疫情政策不明確

另一邊廂，針對我國目前的新冠肺炎最新發展，安華也批評國盟政府在處理疫情問題時缺乏明確的政策。

安華認為，政府需優先處理的事項應是解決人民對於疫情的擔憂，以及如何解決人民在生活和經濟上所面臨的問題。

“很明顯，慕尤丁（首相）領導的政府是脆弱的，在這次冠病危機期間缺乏清晰、連貫的計劃，以及一致性的協調。”

他說，政府應該確定醫院和醫療隊所需的設備和設施，並且將資源分配給社會最貧窮的群體。

安華指出，利用軍隊來執行行動限制令是“荒謬”的。

“警方就已可以處理這種情況。”

安華也批評，政府從一開始就未阻止民眾前往清真寺，教堂和寺廟，是造成疫情嚴重爆發的原因。