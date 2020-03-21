沒理會播報車疏散勸告 阿波羅巴剎人潮聚集

報導：黃梓清

（北海21日訊）政府實施14天行動管制令進入第4天，北海拉惹烏達阿波羅巴剎今早依然是人潮眾多的地方，國家新聞局派車前來播報疏散人群，然而大部分民眾還是繼續選購食材及日常用品，不予理會。

大北馬《社區報》記者到該巴剎視察，發現很多民眾都近距離排隊選購食材，不管是熟食小販攤位、菜攤還是肉攤，都擠滿人群，估計逾千人次聚集巴剎。此外，也有許多人沒戴上口罩，巴剎內也沒有準備足夠的消毒搓手液，防疫措施顯然不足。

早上約8時30分，國家新聞局派員前來，以三語，即國語、華語及淡米爾語播報要求人們疏散，唯官員並沒入內驅趕人群。

威省市議員陳治中受詢時說，該巴剎的情況確實令人擔憂，而他也正與市廳官員尋求對策，做好防疫措施，讓民眾可繼續購買日常用品。

他說，柔府新村巴剎“封閉管理”方式值得讚揚，但每個巴剎的情況都不一樣，並不適宜用在阿波羅巴剎。

他說，也有人提出禁止阿波羅巴剎繼續營業，唯倘若關閉這巴剎，人群會到其他有營業的巴剎購買日常用品，這就導致另外一個巴剎出現更多人，所以暫時不考慮關閉該巴剎的建議。

“倘若2019冠狀病毒病的疫情在檳州失控，我們會在市廳會議中討論採取更嚴厲的措施執行行管令。”