拍片炫耀聚餐2男被捕

（亞羅士打21日訊）行動管制令期間拍片炫耀聚餐會“炫”出火，哥打士打警方昨日傍晚在波各先逮捕2名男子，即拍攝者及宴會的主人家。

這是管制令自本月18日實施以來，哥打士打警方第一宗逮捕案，落網的2名嫌犯年齡分別是49歲及60歲。

這名來自亞羅士打的男子，是於本月18日，在藐視行動管制令的情況下，與一班朋友聚餐，期間還將聚餐場面拍下後，上傳社交媒體上，而引來眾人注意。

哥打士打縣警區主任莫哈末羅茲說，警方經調查後，於昨午7時到男子位於波各先那住家，分別逮捕這2名男子。

他說，經調查發現，該聚餐會是屋主邀請住在鄰近相識的朋友聚餐，在場大約有25至30名，年介20至60歲的友人。

他說，受邀出席者並沒出現感染新冠肺炎的症狀。

他說，警方援引2020年防範及抑制傳染病條例3（2）條文（疫區內措施）、第7（1）條文、刑事法典第270條文（可能散播傳染任何危及性命疾病的疏忽行動）以及1998年通訊與多媒體法令第233條文，調查此案。

莫哈末羅茲說，警方將於今日將兩人帶往亞羅士打推事庭，申請延扣助查。

他希望，通過此案能達到對民眾的警惕效果，也希望民眾不要藐視執法單位及條例，同時不要隨意在社交媒體上散播擾民的信息。