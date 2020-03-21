確診近2萬宗249死 美4州施禁足令

（華盛頓21日訊）約翰霍普金斯大學的統計，美國的新型冠狀病毒確診個案超過19200宗，249人死亡。當中紐約州疫情最嚴重，有近8400人確診，46人不治，總統特朗普宣佈紐約州為疫情“重大災區”，提供額外援助資金。紐約州長科莫宣佈所有非必要的工人應該留在家中，只有必要的企業才可以運作，違反規定的企業會被罰款及強制關閉。連同加州和伊利諾伊州等，已有4個州宣佈實施居家令。

副總統彭斯辦公室一名職員確診，彭斯的新聞秘書指，這名職員沒有與總統特朗普或彭斯，有近距離接觸。這名職員在同白宮相鄰的艾森豪威爾行政大樓工作，未知最近有無到過白宮。國務卿蓬佩奧表示，週六凌晨起，暫停與墨西哥及加拿大邊境的非必要往來，阻止病毒蔓延。

美國政府繼續與國會商討過萬億美元的經濟刺激方案，尋求在當地週五午夜前達成共識。不過，參議院民主黨領袖舒默指，目前仍有許多懸而未決的問題，不肯定是否可以達成共識，但仍期望議員和華府能達成協議。

方案預料會向每民國民派發最少1000美元，同時會支援航空業等受疫情影響的行業。彭博引述消息指，業界與華府就580億美元援助方法有分歧，業界要求華府直接向他們發放現金補助，而非貸款，以支付勞工成本。