5男女海灘聚餐被勸退 1人醉酒與警爭執被捕

（波德申20日訊）5名印裔男女午夜在海灘聚餐被警方勸退，可是其中一名醉酒男子非但不聽勸告，更當場與警員發生肢體沖突，結果當場被警方扣捕！

這起事件是於昨日淩晨1時許，在波德申海濱路9英里發生。

波德申警區主任艾迪山指出，這群男女是來自雪州，相約波德申海灘聚餐。當警方發現這群男女後，也當場給予勸告，要求所有人立即回家。

“這時其中一名男子直接推開警員，與警員發生肢體沖突，最終警員當場採取行動，將該名男子制伏。”

他說，這名25歲的印裔男子當時身上有濃濃的酒氣，不排除是醉酒鬧事。此外，警方初步調查，該名男子曾有2項犯罪前科。

無論如何，警方將會援引刑事法典第186條文（妨礙警員執法）扣查該男子，並延長扣留至3月22日。

警方加強巡邏海灘

艾迪山強調，警方在行管期間會在海灘展開巡邏工作，自行管令開始，警方至少安排了15次的突擊巡邏工作。

“惟落實的首日，仍發現少批的外國游客到海灘走動或者嬉水，而這些外籍人士，也都被警方勸退回到酒店休息。”

而在昨日的巡邏工作中，海灘的情況則出現好轉，截至目前為止，海灘幾乎沒有人影出現。

艾迪山也感謝民眾的配合，同時，警方也會採取輪班制度，安排人手24小時在海灘監督，確保不會有人在海灘群聚。

他也希望人民給予配合，直至行動管制期間結束為止。