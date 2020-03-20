馬絲杜拉：日用品供應充足 監督商家防坐地起價

（江沙20日訊）首相署副部長拿汀馬絲杜拉表示，在行管期間國內日常食用品供應充足，政府將不時監督物價，確保沒有商家坐地起價。

至於口罩短缺問題，掌管特別事務的馬絲杜拉希望可以盡快得到解決，詳情由衛生部及國安會負責公布。

她今日分別巡視江沙巴剎、江沙警署、江沙醫院及消拯局等，以跟進各個部門防範冠狀病毒病的的措施及努力。

她指出，一些小販向她透露買不到口罩及搓手液，因此她期望市面上能盡快恢複供應，或許有一些公司大量購買口罩，以致造成貨源緊張。

她也希望民眾能加強提防冠病的醒覺，市民出外時應該保持社交距離，比如雙方隔開1公尺距離。

至於蘇丹阿茲蘭沙大學學生被迫留守宿舍無法返家一事，她將會晤該大學校長丹斯里諾丁以了解學生所面對的問題並給予幫助。

江沙警區主任拉查里也向馬絲杜拉提起警署缺乏口罩及搓手液，同時也希望能及時獲得冠病資訊，以便能展開更有效的防疫措施。

馬絲杜拉隨後發短訊給衛生部長拿督斯里阿漢峇峇，反映警方所面對的各種難題。

看到有人群聚應投報

行管期間民眾不可三五成群群聚，警方呼籲市民如果看見任何群集行為，馬上撥打警方熱線，以勸走不遵守規定的群眾。

江沙警區主任拉查里透露，警方之前已經接到幾宗投報，巡警過後趕到現場勸請聚集者自行離開。

他說，警方也發現還有民眾到公園跑步，這都已經違反行管規定，民眾其實應該留守家里，以免助長病毒傳播。

“大人上街購物時也應避免攜帶小孩出門，小孩子的免疫力不強，最好留在家里休息。”

他也說，警方在多個地點全天候執行路障檢查，警員每4個小時輪值，確保民眾都有遵守行管限制。