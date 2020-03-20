新增130確診 累積病例破千達1030宗

（八打靈再也20日訊）我國今日再新增130例新冠肺炎確診病例，以致我國新冠肺炎病例突破千例，達1030宗，這也是我國自1月25日出現首例新冠肺炎以來，患者人數首度破4位數。

在新增的130例病例中，48例與大城堡清真寺傳教士集會有關；而今天截至中午12時，加護病房的重症患者也增加至26例，患者都需仰賴呼吸輔助器。

衛生部總監拿督諾希山發文告表示，今天也有12名患者康復，獲准出院，累積治愈病例達87起。依舊留院治療人數為941。

諾希山說，在行動管制期間，市民們依然可以在家裡保持“活躍”，進行鍛鍊和體能活動，如進行好像跑步腳、腳車機等有氧運動，又或者進行俯臥撑、深蹲、波比操（Burpees）、平板支撐（Plank）、Tabata等運動，又或者溫和的瑜咖和太極等。市民也可以在家跳跳舞，打掃及清理家居。

他說，這些運動可以維持心理健康，改善心情及抒解擔憂和焦慮，讓人思維更敏捷，增加肌肉力量和有氧耐力。

新冠肺炎病例（截至19/3，中午12時）

玻璃市：9

吉打：41

檳城：37

霹靂：45

雪蘭莪263

森美蘭：65

馬六甲：22

柔佛：114

彭亨：36

登嘉樓：20

吉蘭丹：51

沙巴：119

砂拉越58

吉隆坡：139

布城： 6

納閩： 5

總數：1030