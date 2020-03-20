管制令期間 員工上班須擁“通行證”

（布城20日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利聲稱，在行動管制令期間獲准繼續運作的政府部門和機構及私人界，發出“通行證”（surat pelepasan dan kebenaran perjalanan）給需要上班的員工。

他在主持國家安全理事會和行動管制令執行跨部門特別會議後說，警方發現，有一些獲准繼續運作的領域，他們的員工遭警察截查時無法出示工作證據；因此，希望透過“通行證”措施可解決員工所面對的問題。

他表示，警察也會繼續監督人民的活動及設置路障檢查車輛，而昨日檢查的車輛達1萬1000輛。

他說，各部門的秘書長將會發出“通行證”給各自部門的公務員，而國際貿易及工業部高級部長拿督斯里阿茲敏阿里，則將收集私人界的通行函。

阿茲敏收集私人界通行函

“私人界僱主，不得在管制令期間扣除休假僱員的工資。”

“我們將與財政部長討論，以確保這些僱員的薪水（帶薪假期）將照常支付，我們不允許僱主趁機要求員工簽署無薪假的同意書。”

至於滯留伊朗和意大利的大馬人回國的安排進展，沙比利表明，在伊朗的55名大馬和意大利的94名大馬人，將分別於3月22日和23日乘專機回國。

他強調，這些大馬人返抵大馬後都須接受14天的隔離，因為伊朗和意大利的疫情很嚴重，都是高風險國家。