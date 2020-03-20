行動管制留在家 YB網上直播秀廚藝

（北海20日訊）政府宣佈落實14天的行動管制令，減少外出留在家中的國人紛紛在網上大秀廚藝，連人民代議士也不例外，在網上分享自己所煮的各類美食，讓大家看到這些政治人物輕鬆的一面。

在行動管制令期間，全民受促留在家中與家人相處，平時為民奔波的國州議員也突然多了時間留在家中，有者趁機完成一些平時有興趣，但又礙于忙于事業，不夠時間處理的事情。

爪夷區州議員方美錸在行動管制令期間，閒來無事，除了上網跟進疫情進展外，也跟老婆學習烘培，更拿起鍋鏟當起“家庭煮夫”。

方美錸在個人臉書不時更新狀態，已經連續兩天發布在跑步機上跑步的照片，并寫下“多運動，增加自己免疫力”。

他也分享所烹飪的黑豆油雞飯，還留下食譜供網民參考，在炒沙葛時更打開直播，邊炒邊與網民互動，3段直播共獲748個點贊和65次分享。

分享食譜與網民互動

他在直播與民互動時不斷提醒民眾留在家中，不要亂跑，還說這一大鍋的沙葛，會分裝放入冰箱冷藏，可以耐2週。

方美錸接受《光明日報》電訪時說，雖然被關在家中，不過依然會去巡視區內巴剎，以及協助選民解決民生問題。

他說，平時忙於選區和選民的事務，剛好趁著這個大好時機，完成平時沒時間做的東西。

他希望大家好好留在家里，有必要時才外出購買食材，希望在4月1日，全民能攜手戰胜這場病毒。

林冠英彭大臣變廚神

在網上秀廚藝的還有前財政部長兼行動黨秘書長林冠英，以及彭亨州務大臣拿督斯里旺羅斯迪旺依斯邁。

林冠英在臉書上載在家裡吃炒米粉的照片，並寫道：“在家吃炒米粉作為午餐，這是我自己煮的。新冠肺炎的檢測也是呈陰性。”

他在文末也標籤“你的午餐是什麼”，讓大家分享各自的午餐。

旺羅斯迪旺依斯邁昨午在個人臉書上載一張煎蛋時的自拍照，並在帖文叮嚀民眾留在家里哪里別到處去，想吃飯的話就在家里下廚。

獲得網民點贊分享

這則簡單的訊息，瞬間獲得4300個點贊，還有近400個留言和超過150個分享。

李凱倫菜園拔草

馬章武莫區州議員李凱倫則趁著行動管制令期間，在菜園協助父母拔草。

李凱倫說，家里有一片菜園，平時都由父母打理，現在不能外出，所以會在早上和傍晚時段與父母一起拔草，減輕他們的負擔。

這段期間的工作照跑，不過會減少與外界接触，改用電話或網絡工作，也會趁機看書打發時間。

其選區的益美園巴剎，每天依然有不少民眾來購買食材，所以他正與威省市政廳商討，該如何以更好措施來管制人流。

他也了解部分民眾不是不要佩戴口罩，而是買不到口罩，所以希望政府能夠确保口罩貨源充足，或者供給州政府，發放給有需要的人士，包括醫護人員和民眾等。

盼政府确保口罩充足

此外，他亦隨時跟進疫情最新進展，會在個人臉書分享各項正确的防疫資訊。

“意大利的疫情失控，是各國的前車之鑑，所以我國需要齊心協力，阻止疫情擴散。”