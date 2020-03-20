雪撥1.2億推行關懷配套 醫護員獲200元 小販免租金

（沙亞南20日訊）雪蘭莪州政府將全力協助受到新冠肺炎疫情影嚮的雪州子民渡過難關，雪州大臣拿督斯里阿米魯丁宣布州政府將撥出1億2778萬令吉，推行“雪州應對冠狀病毒”關懷配套（Pakej Rangsangan Selangor Prihatin Covid-19）。

阿米魯丁今早在其官邸召開新聞發布會指出，雪州政府非常關註冠狀病毒疫情，而政府所實施的行動管制令，確實影嚮了大部份國人、包括雪州子民的日常生活作息。

“為了減輕雪州人民的負擔以及管制令帶來的經濟影嚮，雪州政府決定推行‘雪州應對冠狀病毒’關懷配套。”

留學東馬雪州大學生獲200元

州政府體恤醫護人員在疫情期間的付出，議決撥出120萬令吉給予雪州政府醫院的醫護人員每人200令吉，預計有6000人受惠。

雪州政府也撥出5200萬令吉協助受影嚮的小販，包括豁免州內8萬名小販租金或等於1200萬令吉；撥出4000萬令吉讓受影嚮小販申請，符合資格者可獲500令吉援助；這項援助將從4月1日至30日開放申請。

他提及，聯邦政府限制大學生不得返鄉，雪州將撥出230萬令吉援助大學生，包括2500名留學東馬的雪州大學生每人可獲200令吉，而雪州大學、雪州國際伊斯蘭大學以及雪州技職學院，學生從3月22日起至31日留在宿舍可獲免費食物。

“考慮到州議員這段期間需要幫助更多人，親民活動預算將從2萬令吉增至3萬令吉。”

雪州政府同時批準雪州精明租賃房屋計劃（Skim Smart Sewa）受惠者，可延遲交租三個月，預計涉及的租金總額達60萬令吉。州政府也批準雪州子民延長繳付地稅期限，從3月31日延長到6月30日。

雪州綜合微型貸款計劃（Hihrah）的4000名借貸者，同樣可延長繳付3個月貸款，預計州政府需承擔7000萬令吉。

他補充，所有撥款或涉及款項將由州政府財政署及雪州子公司承擔。出席者包括雪州秘書拿督莫哈末阿敏、財政司拿督諾阿茲米及州行政議員西蒂瑪麗亞。