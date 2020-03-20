巴剎限人數買菜離1米 買菜離1米

（大山腳20日訊）為防疫做足准備！威中柔府村巴剎施行防疫措施，為免人潮過多，同一時間只允許50人入內購買必需品，並且保持1米的排隊距離，推動安全社交距離。

政府落實為期14天的行動管制令，以避免新冠病毒繼續傳播，武吉丁雅州議員魏曉隆服務隊與柔府村鄉管會，決定從今日起在巴剎內推行一些防疫措施，成為北馬第一個實施人潮管制的巴剎。

民眾進入巴剎之前，也會有工作人員為民眾探測體溫；進入巴剎前，使用洗手液洗手；柔府村鄉管會也在場派發衛生意識傳單，教育民眾如何阻止新冠病毒傳播。

營業結束就消毒

魏曉隆說，“我們每天在巴剎結束營業後，會進行一次消毒，以確保巴剎的干淨和衛生。公眾場所尤其是巴剎，必須良好管理，以保護公眾的健康，所以控制人潮、保持衛生及消毒，是非常重要的。”

他說，對抗病毒不只是政府的負責，更需要社會每個人的合作，付出前所未有的努力，才能戰勝病毒。

今早前往巴剎購物的民眾不少，但大家都井然有序遵從指示，配合鄉管會的要求，耐心排隊等候進入巴剎購物。現場也有工作人員播報，通知民眾保持耐心，盡快買好物品就回家。

柔府村巴剎共有7個出入口，其中5個已拉起警戒線，並有鄉管會理事站崗，餘下2個作為出口與入口。警員也到場協助維持秩序。

真的很好鼓勵倣效

因為擔心新冠病毒，我已經一週不敢去巴剎了，過去幾天巴剎是人擠人。村長週四發訊息通知我，週五開始柔府村巴剎會有防疫措施，家里食物又快完了，所以我清晨5時就到巴剎，人不多也不會亂，真的很好！我希望其他巴剎也可以倣效。

保障消費者和小販

這個防疫措施很不錯，可確保消費者及小販們的安全，不過大家還是少去巴剎為妙。過去幾天巴剎都是人擠人，現在至少排隊時有距離。巴剎也提供洗手液和消毒，只要人民配合，就能夠防止病毒傳染。

等15分鐘就進去了

雖然大家輪流排隊進巴剎，但是不必久等，大約10至15分鐘就可以進去購物了。過去兩天人很多，大家都擠來擠去，真的很怕。週五巴剎也有過百人來買東西，但是有控制人流和距離，真的很好，我很支持。