男子接受檢測後未隔離 擅搭長巴從新山赴關丹

（吉隆坡19日訊）衛生部長阿漢證實，有一名新冠病毒確診患者在接受檢測後，在檢測報告還未出爐前，竟擅自搭乘長途巴士從新山前往關丹。

“這名患者是於本月16日搭乘長巴去關丹。”

檢測結果顯示確診

在此事發生後，衛生部建議長巴公司落實社交距離措施，以確保每位巴士乘客保持距離，且必須在搭巴士時佩戴口罩。

據悉，為免疫清擴散，衛生局已促請與此述患者搭乘同一趟長巴的民眾即刻與該局聯絡。

衛生局資料顯示，該名男性患者是於本月16日搭乘下午4時，車牌號碼為VDJ2367的Plusliner長途巴士，該巴士當時是從新山中環綜合車站出發至關丹總站。

《太陽報》的報導指出，這名男患者在出發前已到新山接受檢測，但事後卻未自行隔離。

據悉，檢測結果顯示該名男患已經感染新冠病毒，因此，曾和他共乘巴士的乘客目前都必須接受檢測以確保安全。

此外，詢及政府會否因此事而指示暫停長途巴士服務的問題時，阿漢並沒有給予正面回應，他只說，衛生部將向長途巴士公司提出建議。

“政府目前正在追查與該名確診患者搭乘同一輛巴士的乘客，並會在確認他們的身份後接受隔離檢測，以確保他們沒有被感染。”

他也披露，第26號病患，即國庫控股董事所引發的群集感染患者都已獲得良好的診治，且未出現第二代感染。