行動管制令邁入第2天 隆2機場未量入境者體溫

（吉隆坡19日訊）隨著我國政府落實的“行動管制令”邁入第二天，原本有替入境者測量體溫的吉隆坡國際機場及第二國際機場卻不知何故未如早前般替入境者測量體溫。

週四抵達吉隆坡國際機場和吉隆坡第二國際機場的一些入境者披露，他們抵境後至離開機場的期間，當局都未曾替他們測量體溫。

《透視大馬》訪問這些入境者時，他們都說，機場入境大廳有關海外歸國者需自主隔離的資訊也很少。

在吉隆坡國際機場主要大樓入境的乘客有收到關於隔離建議的健康警示卡。

不過，他們也說，雖然當局沒有替他們測量體溫，但他們必須在入境關卡填寫簡短問卷並交給移民局官員。

現年20歲的李姓受訪者周四是從倫敦回國，他說，問卷內容主要詢問乘客是否在近期到訪中國、意大利、伊朗和西班牙這幾個冠病病例和死亡病例居高的國家。

“我沒有看見體溫檢測器，他們只是要求我們填寫問卷表。”

他補充，入境馬來西亞後沒有看見任何有關自我隔離的標語和橫幅，不過移民局官員在檢查其護照時有向他提及這點。

“在我交還問卷表後，我獲得一張健康警示卡要求我進行14天隔離，一旦有任何癥狀必須前往臨近醫院檢查。”

從埃及回國的24歲學生莫哈末也有同樣經歷。

他說：“沒有使用體溫檢測器或體溫槍為抵達的乘客測量體溫。只有問卷表和一張衛生部發出記錄有關自我隔離的建議卡。”

“除此之外什麼都沒有。人們可以直接步出入境大廳。”

莫哈末認為，我國冠病確診病例高漲，沒有對入境乘客實行體溫測量存在風險。

“你不知道誰生病，誰沒有。萬一患者並不知道自己有病，或沒有如實填寫問卷表。我們不應該冒險。”

KLIA 2熱像儀未操作入境者無需填旅遊史

週四從吉隆坡第二國際機場（KLIA 2）入境的航班乘客披露，他們在入境時，不但未被測量體溫，甚至不必申報自己過往的旅遊史。

37歲的艾文和妻子週四是從菲律賓返馬，他們在入境大廳並未被測量體溫。

他說，機場熱像儀也無人操作。

“我似乎看見熱像儀但當我經過時發現沒有人在操作它。”

“我只得到衛生建議卡要我隔離14天。”

24歲的阿斯拉夫沒有透露他從哪裡回國，他說，在出境時已經於當地機場測量體溫，在吉隆坡第二機場則沒有測量。

“其他乘客登機前都已經測量體溫，而入境這里後什麼測試都沒有。”

“機場每日人潮來往，儘管政府有禁令還是有人會去旅遊。因此執法單位必須做好預防工作。”

行動限制令18日正式開跑，所有聚眾活動不得舉行，民眾若非採買食物或求醫都受促呆在家中。

限制令在本月31日結束，期間國人被禁止出國，所有回到馬來西亞的國人必須進行14天隔離。除了外交官、永久居民、和從事重要基本服務以外的外籍人士不得入境馬來西亞。