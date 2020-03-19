衛長：40%民眾不遵守管制令 擬加強執法或捕違令者

（吉隆坡19日訊）我國政府執行的“行動管制令”邁入第二天后，當局似對民眾未能完全遵守管制令的現象感到不滿意，因此，衛生部長阿漢峇峇說，政府週五將考慮是否加強執法。

他於週四晚接受第一電視（TV1）的訪問時指出，週三是我國落實行動管制令的首天，而當天的情況顯示，只有約60%民眾遵守管制令。

“約40%的民眾並未遵守管制令。我們將於週五取得民眾於週四是否遵守管制令的相關數據。如果民眾仍然固執及冥頑不靈，以致'不遵守管制令'的數據未能降低，我們將必須採取更嚴厲的行動。”

“凡是不遵守管制令的民眾將被逮捕，且可能面對高達1000令吉的罰款或坐牢長達6個月的刑罰，或兩者兼施。”

將聘千名實習醫生800護士 添購800呼吸機

阿漢峇峇說，政府決定額外招聘1000名實習醫生、800名護士，同時增添800台呼吸機，以確保我國有充足的醫療設備來治療患上新冠病毒的患者。

他披露，我國目前有約61萬158名註冊醫生，當中有約46萬名醫生是在政府醫院服務。

“目前，我們在各州有足夠的傳染性疾病專科醫生負責治療新冠病毒的患者。”

他指出，政府準備招聘的1000名實習醫生，並不會直接參與治療新冠病毒患者的工作，但卻能一定程度上舒緩醫療人手緊張的問題。

“倘若國內疫情繼續惡化，政府也不排除召回退休醫生或軍醫，以協助對抗疫情。”

他說，政府醫院目前有1670台呼吸機，當中只有12台呼吸機是提供正在加護病房接受醫治的患者使用。

“我國的呼吸機仍然足夠，但考慮到其他急診室的患者可能也需要使用呼吸機，因此，政府也決定增添額外800台機器，以確保我國的醫療設備處於充足水平。”

他也說，意大利因罹患新冠病毒而死亡的人數龐大，主要原因就是因為醫療設備的不足。