首相：分配26醫院 追撥1.6億應對次波疫情

（新山19日讯）首相丹斯里慕尤丁今日再追加1亿6000万令吉拨款给卫生部，以便将有关款项分配给国内26所医院，应对第二波冠病病毒疫情。

慕尤丁指出，為了協助衛生部執行相關計劃以應對國內的冠病疫情，政府早前已批準2億5900萬令吉，作為購買藥物、醫療器具及其他所需用品的撥款。不過，隨後政府決定向財政部申請另一筆1億6000萬令吉的撥款，並且希望撥款盡快批下，畢竟這場危機不能小覷。

籲嚴正看待管制令

根據《馬新社》報導，慕尤丁今日是在柔佛州淡杯柏邁醫院聽取柔州衛生局局長阿曼的匯報後，這麼宣布。

會上，慕尤丁不忘贊揚站在前線的醫護人員及官員等在過去一個多月所付出的努力，並指所有大馬人民將銘記這群無名英雄的大恩大德。

“希望他們仍有堅定的精神。”

首相也披露，衛生部今次採用了不同以往的方式採購醫藥器具，以便能更快速獲取醫院所需的配備來醫治患者。

他再次提醒國民，行動管制令已從昨日（18日）開始執行，直到本月底（31日）結束。這期間，希望國人切勿聚集，最好留在家中哪里都不去，直到情況好轉。

他說，國人必須嚴正看待政府定下14天的行動管制令，因為冠病病毒的疫情仍在擴散，而政府並不希望看到任何人成為這個危險病毒的下一個確診者。

慕尤丁指出，他了解國人為了一些需求，比如到巴剎或超級市場購買生活必需品或藥物需要外出，但他勸請人們除了緊記與別人保持距離，也要盡量縮短逗留在外的時間。

籲縮短逗留在外時間

針對在特定領域工廠工作的僱員，他提醒，這些員工也應該遵照國際貿易及工業部定下的標準作業程序。

“我們不希望社會人士輕視這個問題，讓我們一起配合、合作，讓疫情不再擴散。”

另外，慕尤丁也指，自行動管制令措施實行以來，國內的冠病確診病例仍在增加，但他相信，只要國人依照當局的指示減少外出，相信情況能緩和下來。

“這兩個星期對所有馬來西亞人來說是至關重要的考驗，如果我們能遵守指示，或許我們能像中國一樣控制疫情。”

出席匯報會者有柔州大臣拿督哈斯尼以及柔州衛生及環境委員會主席阿威雅。