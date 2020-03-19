霹總警長：車流量仍高 嘆民好像不怕病毒

（怡保19日訊）霹靂州總警長拿督納沙魯丁指出，今日是行動管制第二天，怡保市區車流量明顯比昨天來得高，人民似乎不懼怕冠病病毒，對於首相的叮嚀充耳不聞，他對此感到非常遺憾。

今日中午，他巡視位於怡保育才華小外設立的警方勸導路障時，看見車流量不減反增的情況，當場要求執勤警員把路過車輛的司機資料記錄下來。

“警方已經在各地設立路障截停車輛以勸導他們，如果無需出外，就留在家里，避免病毒散播。”

他在場召開記者會時表示，霹靂州15個警區總部出動700至1000名警員，在行動管制令期間執勤，確保管制令順利進行。同時也會派警員設立路障，到宗教場所巡邏，以及勸導街邊攤檔停止營業。

他披露，警方暫時不會對這些人士採取對付行動，只會給予警告，直至來到一個階段，即政府要求對付他們時，警方就會採取行動。

“還有人仍不清楚這個冠病病毒是如何迅速傳播的，我們不想國家變成意大利般的大流行情況。”

“警方24小時都在工作，我希望人民體諒前線的醫護人員是如何辛苦工作的，他們整個星期每天24小時都在工作，已經非常緊繃了。”

希望人民體諒醫護人員辛苦

對於不負責任人士在網上發布不實消息，他希望這些人士停止傳播假消息，警方將會確保把他們揪出，並採取對付行動。

他也證實，日前在社交媒體瘋傳有關病人從醫院逃出的傳言是假新聞。他今日出席了在由霹靂州務大臣拿督斯里阿末法依沙在霹靂州醫藥理事會主持的會議，而衛生局局長拿督陳麗敏也證實了這是假新聞。

他補充，醫院如果發現有病患逃出，院方一定會報案並尋求警方的協助，以發放消息協助尋找病患。

即起提升巡邏確保守令

霹靂州警察總部今早通過官方臉書專頁發表文告指出，為了確保霹靂州人民遵守18日至31日展開的行動管制令，霹靂州警方已從昨日（18日）起提升了在公共場所的巡邏工作。

州警方會通過旗下各個執法隊展開有關行動，包括設立路障（SJR）、巡邏車隊、摩哆車巡邏隊（URB）、防範罪案巡邏隊（RCJ）等來進行巡邏任務，包括到宗教場所和人群聚集的地點巡邏。

另外，霹靂州警方也會監控馬泰邊境的情況，只允許馬來西亞國民進入國內，以及允許鄰國國人離開我國。至於所有入境的國人則會被轉介給衛生局等單位，以便作出進一步的安排，包括有必要時將他們隔離，以保障其他國人的安全。

霹靂州警方也勸告民眾嚮應首相的呼籲，在行動管制期間留在家中，保護自己和家人，這是為了防止冠病病毒在社區蔓延。