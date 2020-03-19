挺過去 重慶40天熬過來 大馬14天算什麼

（檳城19日訊）我國首次為了抗疫實施行動管制令，讓國人都很慌，不知如何是好。一名旅居中國重慶的大馬人林暐婷在重慶封閉式管制中渡過40天，她以自身的經歷要求國人冷靜。“新冠病毒容易傳染，所以待在家裡，減少出門就是最好抗疫的方法，希望在家鄉的你們在非常時期充份配合管制令的實施。”

林暐婷（39歲）目前人在重慶。她通過臉書Messenger接受光明日報記者訪問時說，中國爆發新冠肺炎疫情這段時間，她一直待在重慶，也沒有辦法回家鄉吉隆坡過春節。

“當時，全世界都在看著中國應對疫情，如今疫情在中國已經逐漸穩定下來，但卻在各國爆發，全世界一片恐慌。”

分享40天封閉式經歷

她雖然人在中國，可是很關心大馬的情況，也了解到大馬疫情日趨嚴重，因此透過臉書分享她的經歷，希望可以幫上一點忙。

她認為，我國政府實施14天的管制令是有必要的，因為這病毒的傳染性太高。“由於很容易被感染，所以待在家裡，減少出門，就是最好減少病例增加的方法，希望大家在這非常時期給予配合。”

她說，她曾在重慶經歷漫長的40天封閉式管理，而大馬行動管制只有14天。“大馬人要如何度過這14天？首先就是要做好出門採購，或者工作回來後的消毒防範工作。”

“至於待在家沒上班者，可在家研究一下廚藝、透過遊戲機玩一下健身類的遊戲、家人可趁這時候在家裡一起互動多培養感情，又或者把一些原本可以戶外的活動延伸到戶內來，這樣一來，14天其實很快就過去了。”

家人按照防疫方式

林暐婷說，她在重慶一家貿易公司上班已有3年，同時也與友人經營民宿，目前家人都在吉隆坡，一開始家人都很關注她身在重慶的情況，但知道她有做好防疫後也比較安心，現在家人都全照她的防疫方式來做，她也比較放心。

她也補充，遠離人群，保持距離、沒必要就不出門，若買不到醫用口罩，就用布口罩，不過需勤於換布口罩內的過濾層及勤洗口罩並消毒、出門必須戴口罩以及勤洗手，若出門用到現金，記得消毒。

重慶管制與我國一樣

林暐婷說，在重慶封閉式管理期間，當時只有超市、巴剎、藥店及指定診所等可以繼續營業，人們也不能在路上閒逛，一旦警察發現會勸你回家。這些都和大馬管制的情況一樣。

她說，只要大家高度配合少出門，就像她待在家裡近40天，重慶才能從本月15日起，確診病歸零，所有患者也都痊癒出院。

“雖然病例清零，但防疫工作仍繼續，包括小區街道還是不停消毒、每人出門都戴口罩、進入辦公樓、公寓、住宅區都需要測量體溫並登記名字及聯絡號碼。”

她呼籲大馬人民不要對此疫情掉以輕心，並要大家保持冷靜，保護好自己和家人，相信大家同心抗疫，一定會挺過去。

個人防疫法

1. 盡量減少每天出門一次買糧，降低在外被感染的風險。

2. 出門必戴口罩。

3. 隨身攜帶免洗手液和一小瓶75%酒精噴霧瓶。

4. 在外時，絕對不會去碰臉部，尤其是眼睛、嘴及鼻子，因為這是病毒侵入人體的方法。

5. 採購並把物資放在車內後，馬上消毒洗手。

6. 到家時，在門口給衣服和鞋底噴上消毒液，進屋子後先用肥皂和水洗手，然後摘下口罩丟進垃圾桶，之後再洗一次手。

7. 馬上把衣服換了並清洗乾淨。

8. 把買回來的物品和購物袋全部在門口消毒一遍再進屋子清洗，不能沾水清洗的就放通風處放置兩三天再使用。

9. 把車鑰匙、家里內外的門把、門鎖、手機等進行消毒。