新增110 累計900人 又63人有關大城堡集會

（布城19日訊）衛生部長拿督斯里阿漢宣佈，截至中午12時，大馬新增110宗冠狀病毒病案例，導致大馬累計病例達900人。

阿漢今日在衛生部召開記者會時說，在新增的110宗病例中，有63人與大城堡清真寺傳教活動有關。

他說，至今仍有20人留在加護病房裡接受治療，他們都需要吸呼輔助器。

另外，他也宣佈今日有15人出院，累計康復人數有75人。

首相丹斯里慕尤丁也宣佈，對全國26家提供冠狀病毒病治療的政府醫院，提供額外1億6000萬令吉撥款，充作購買醫療及非醫療器材費用，以應付第二波冠病疫情。

阿漢峇峇也勸告民眾謹守行動管制令，在這長達14天的管制期間奉行健康飲食習慣、保持運動、不要在家抽煙、並保持正能量以有效管理壓力。

他說，民眾也受促購買狀況良好的食材，避免購買逾期食材，因為腐壞的食物會造成食物中毒。

“至於定期服藥的慢性病患者，也應確保自己有足夠的藥物，並可依照時間表向醫院拿藥。”

阿漢也建議民眾，可以在這段時期裡清洗住處，包括為住家消毒。

“若民眾有健康不適的狀況，可以通過線上健康服務諮詢，這是從每日早上9時開始的線上問診服務，民眾可以瀏灠以下網址：

http://www.doctoroncall.com.my/coronavirus