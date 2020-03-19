防長：若人民不守管制令 或派軍隊維持秩序

（布城19日訊）國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，若人民仍不遵守行動管制令的指示，政府不排除出動軍隊共同協助維持秩序。

警方目前在自願警衛局的配合下在鄉區執法，而警方則在城市執法，若自願警衛局無法控制鄉區的情況，政府不排除出動軍隊協助。

擬採取嚴厲行動

依斯邁也提醒，如果民眾一再漠視行動管制令，警方將被迫依法執法，採取更嚴厲的行動。

他今日在主持行動管制令執行跨部門特別會議後，在記者會上如是指出。在非常時期，這項記者會只開放給馬新社和大馬廣播電視台採訪，並進行現場轉播。

他指出，今日的會議有提出調動軍隊來維持秩序的建議，不過，在現階段，政府相信警方可以控制狀況。

依斯邁說，截至昨日為止，人民對行動管制令的遵守率只有60%而已，導致警方最後必須要設路障來控制狀況。

他說，警方昨日已在全國設立504個路障，檢查6135輛車，警方今天則採取更謹慎的行動，只是提出勸告。（TTK）

搜尋4000大城堡出席者

依斯邁說，警方已經決定採取行動搜尋之前曾經參與大城堡清真寺集會，但迄今仍未現身的4000名伊斯蘭傳教士（Tabligh）。

他說，政府促請這批人挺身前來醫院檢查，勿待警方上門。

他也說，警方也已指示各州警長展開行動輔助防疫工作，警方初步會向民眾傳達“宅在家”的指令。

他提醒，盡管政府批準人民出外購買必需品，但最好保持至少1公尺的社交距離和減少避免孩子出門購物。

隔離回國大馬人

針對到印尼參與伊斯蘭教士集會的84名大馬人，他說，政府了解到人民的顧慮，因此，委員會已決定在他們回國後實行隔離令。

“政府也會隔離回國的大馬人，我們明天會在移民局提供數據後進一步商討。”

另外，他希望人民遵守管制令，並表示這項指令非為難人民，而是要維護人民的生命。

“現在確診病例每天增加，如今已有2人死亡，衛生部也指病例可能一直增加，因此我們才實施管制令。”

他也籲請人民無需恐慌而湧往購物，因為必需品商店照舊營業，人民照樣可出門購買，農業部已和白米和食品供應商開會，確保糧食供應充足。

“請留在家里，自律，避免自己和別人受感染。”

他說，盡管政府批準購買必需品，但人民最好保持社交距離和減少攜帶孩子出門購物。

若提供住宿 不阻國人赴新工作

國防部高級部長拿督斯里依斯邁沙比利說，首相丹斯里慕尤丁已跟新加坡總理李顯龍就大馬人在新加坡工作的課題進行洽商，而大馬同意讓國人前往新加坡工作，但條件是新加坡必須為大馬員工提供住宿。

他說，馬新兩國相關部長已就此事進行溝通，政府同意讓約30萬大馬員工繼續到新加坡工作。

“有關詳情會在近日公布。”