在線銀行不受干擾 大眾銀行服務照常

（吉隆坡19日訊）大眾銀行和大眾伊斯蘭銀行在行動管制令期間的營業如常運作。

大眾銀行董事經理丹斯里拿督斯里鄭亞历說，在行動管制令的指示下以及履行作為金融服務提供者的義務，大眾銀行將繼續照常營業，並將確保客戶能夠繼續在全國使用其不間斷的服務。

他說，在行動管制這段期間，大眾銀行的整體分行網絡仍然按照正常營業時間營業。

“本銀行的所有服務，例如自助服務終端機、處理及批準貸款與融資、接受存款、匯款與卡服務都不會中斷。為了客戶和員工的安全和健康，本銀行將在分行實行人流控管與管理措施。”

他說，大眾銀行的在線銀行渠道也將保持不受幹擾。“作為社會隔離措施的一部分，客戶受勸告善用本銀行的電子銀行、流動銀行以及其他在線服務處理銀行交易，以確保有效地抑制新冠肺炎病毒的蔓延。”

鄭亞历說，大眾銀行及馬來西亞國家銀行密切合作，在這個充滿挑戰的時期為中小企業客戶提供特別紓困便利。

他說，該銀行已加強內部流程，以加快貸款審批與發放的速度，幫助合格的中小企業客戶克服財務困難。

有意申請特別紓困便利的中小型企業，可以向任何大眾銀行分行查詢，或發送電子郵件至[email protected]，以尋求財務建議與幫助。

此外，鄭亞历表示，對蒙受新冠肺炎病毒疫情影嚮的個人和企業客戶，大眾銀行將暫停貸款與融資的最高達6個月的每月分期付款。

“本銀行也將滿足受影嚮客戶的要求，以重組或重新安排其貸款和融資安排，以幫助他們在此困難時期內的現金流狀況。”

“隨著疫情升級，大眾銀行將繼續積極地提供財務紓困措施，以協助其所有客戶減輕財務困難。”

若客戶有任何查詢或需要幫助，請撥免付費電話1800-22-5555。