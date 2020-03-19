工廠逼員工上班？ 檳警：未接投報

（檳城19日訊）針對網上有指工廠員工被逼上班事件，檳島西南區警區主任安峇拉甘說，警方至今未接到任何相關的投報，倘若有員工被逼上班，可到警局或衛生部投報，警方接報將會展開取締行動。

行動管制令進入第二天，檳島西南區警方在敦阿旺醫生路往峇央峇魯交通圈路段，設路障檢查來往車輛並規勸民眾早點返家休息，勿在公共場合逗留。

安峇拉甘親自率隊展開路檢，他較後在現場召開簡短記者會說，行動管制法令推行至今，尚沒人因觸法而被捕。

警設路障查車勸早點回家

他說，在公共場合群聚的民眾，警方目前只會驅散他們，要他們回家，還沒展開實際的逮捕行動。

在路檢過後，安峇拉甘馬不停蹄趕到皇后灣物廣場，和西南區衛生局官員會合，巡視該廣場的情況。

皇后灣大部分商店都休業，該廣場負責人安東尼說，廣場是依據條規下進行審核，決定廣場內商店在行動管制法期間是否可開店營業，及營業的時間。

西南區衛生局官員阿米爾說，目前情況讓人滿意，他們會繼續和各執法部門展開相關行動，包括派傳單給允許開店營業的商家，講解和教導他們如何在安全的情況下，服務上門打包食物的顧客。

霸市地上劃線 吁保持1公尺距離

AEON霸級市場為避免排隊付款的顧客有近距離接觸，特別在櫃台地上劃間隔線，讓顧客之間保持1公尺距離。

該霸級市場一名負責人說，他們是依據條規，即人與人之間需相隔1公尺的距離，在地上劃紅線提醒顧客之間保持距離。

該霸級市場自覺性的舉動，受到安峇拉甘和衛生局官員的讚揚。

只打包勿堂食 廣播車續提醒防疫

檳島市政廳今早繼續以執法車作為廣播車，在阿依淡巴剎，沿街行駛不停提醒民眾攜手防疫，灌輸民眾除購糧、求診、前線工作值班外，若無必要留守家中。

由於全國管制令限定飲食業者“只可打包不可堂食”，不少該區熟食業者生意大受影響，多數提早打烊。