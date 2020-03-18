延遲償還PTPTN 未定案

（八打靈再也18日訊）高教部指出，政府允許國家高等教育基金（PTPTN）貸款者在冠病疫情期間延遲償還貸款的聲明，尚未是最終定案。

一名教育部官員指出，該份有關延遲償還PTPTN貸款的聲明並非最終決定。

另外，教育部企業溝通部副主任艾莉絲也在教育部媒體群組，要求各媒體勿報導有社交媒體流傳有關政府允許PTPTN借貸者在冠病疫情期間延遲償還貸款的聲明。

她強調，該份聲明並非由高教部所發出“官方聲明”，不過，當記者詢及有關聲明是否屬於“假新聞”，她並沒有回應。

在一份以高教部長諾萊妮署名的聲明中指出，政府同意讓國家高等教育基金的所有借貸者延遲償還PTPTN貸款，長達3個月。

她表示，政府是考量到冠病疫情對國家經濟帶來衝擊，PTPTN借貸者失去收入或收入減少，進而作出這項決定。

“延遲償還PTPTN貸款3個月的措施即刻生效，直到6月30日。”

在該份聲明中提到，在這段時間，所有PTPTN借貸者不會被採取法律行動。

聲明指出，政府將通過高教部及國家高教基金局關心所有PTPTN借貸者的福祉。

各大媒體今日也大幅度報導有關聲明，PTPTN主席旺賽夫也感謝諾萊妮，不過諾萊妮並沒有在其推特或臉書專頁提及此事。