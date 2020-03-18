首相：若疫情續蔓延 管制令或延長

（八打靈再也18日訊）首相丹斯里慕尤丁促請人民在行動管制期間留在家，與家人相處，遠離2019冠狀病病毒，如果這兩個星期無法阻斷病毒蔓延，政府或許可能再延長管制期。

他是第二次針對冠病疫情，發表全國電視講話時強調，行動管制不是讓人民回鄉、購物、公園、到訪旅游勝地，而是為了讓大家留在家里，保護家人和本身。

他說，今天冠病新增117個病例，累計790個病例，這是一個讓人難過的發展，因此必須採取更加嚴厲的行動，就如即日起推行的行動管制令，才能杜絕疫情蔓延。

“我要解釋政府此舉的目的，關閉學校、大學和一些公司、商店和工廠是為了讓大家無需到處走，無需在輕快鐵、捷運或巴士擁擠的環境內前往工作的地點、無需午休時擠在食堂或食肆內。”

他說，學子們也無需到學校、無需參與體育或其他活動，避免讓他們受到冠病感染。

“在這兩個星期內，請您和子女只需留在家里，只是需要留在家里，撥出時間與子女、妻子和家人相處。你們不需要到處走。”

慕尤丁在演說中多次以國語和英語提及“只需留在家里”（berada di rumah/Just stay at home），強調此舉才能阻斷疫情蔓延。

他指出，行動管制令並非是讓人民回鄉、赴宴、在超市購物、到公園走走或者去旅游景點度假。

“請在家，保護本身及家人。”

他說，許多人周二晚上回鄉，不論是往北、南還是東邊的方向，各個大道都在塞車，巴士車站也擠滿回鄉的人。

“我要呼籲大家，幫幫忙，就待在原地就好。目前人在吉隆坡的就留在吉隆坡，在新山的留在新山，在檳城的留在檳城。”

他說，如果計劃要回鄉的，也請展延，先過了這兩個星期再說。

“冠病病毒有兩周的潛伏期，一些病例是在潛伏期之後出現癥狀，政府希望兩周後可以把這些出現癥狀的病例隔離及接受治療，讓我國不再有病例。”

他說，行動管制的原則很簡單，在家里照顧老公、老婆、子女就好。

“這是一件看起來很瑣碎的事情，但是對於杜絕疫情蔓延很重要，身為首相，我身負重任，一個人無法做到，需要各位的合作，需要人民、醫護人員、私人機構等各造的協助。”

他說，只要大家合作，小心，就能夠戰勝病毒。

他指出，冠病的病毒是通過人與人的接觸傳染，如果人民到處走，在公共場所人擠人，接觸的機會提高，所以政府頒布關閉學校的指令，學生無需上學就不會接觸可能帶有病毒的同學，上班族也無需在上班時接觸到其他可能帶有病毒的人士。

“因此，幫幫忙。我再次呼籲，靜靜坐在家里，在家可以保護你本身和你的家人。你或許會問，在家的話，怎麼處理日常事務？可以去巴剎嗎？去食肆？”

他指出，答案是可以的，巴剎還在開，但是必須養成良好的衛生習慣，不要接觸他人，經常保持乾淨，用肥皂或消毒搓手液洗手。

盼國人諒解

慕尤丁說，他也喜歡坐在嘛嘛檔喝茶聊天，但是這段時期不允許。

他希望國人能夠諒解，在這段期間不要舉行婚禮，在以後的時間再舉行。

“如果想要洗澡更多次，也可以，身體經常保持乾淨。”

他說，但是如果大家到處走，可能接觸他人的機會提高，被感染的機會也提高。

他說，食肆也有開，但是為了避免受感染，不能夠坐在店里進食，可以點餐後外帶，帶回家享用。

“最好能夠使用送餐到家的服務，無需外出購買食物。”

他強調，請不要在這兩個星期在嘛嘛檔流連，千萬不要，這將會提高感染的機會。

“請不要呼朋喚友到餐館、咖啡店、娛樂中心或任何地點，這些都可能導致大家感染冠病。”

他說，現在在甘榜是結婚旺季，畢竟是學校假期，但是在行動管制期間，不能群聚，包括不能舉行婚宴。

“我促請新人的父母幫幫忙，取消婚宴。可以先訂婚，婚宴可以日後再舉行，當情況改善，可以再為親愛的子女辦婚宴。”