警嘆民眾趴趴走無危機意識 “國家興亡，匹夫有責”

（八打靈再也18日訊）一名前線警員在行動管制令生效的淩晨發現仍有民眾在外閑逛 ，令他大嘆民眾毫無危機意識，撰文說“國家興旺，匹夫有責”，希望人人合作，齊心抗疫！

臉書用戶“Khai Wen”作為在前線執勤的警員，並在淩晨約2時就所見所聞發帖，指禁令生效後，仍可見到民眾不戴口罩在路邊聊天、抽煙或開車兜風，高速公路更是大堵車。

他提到，昨夜在警局外排隊欲申請跨州通行準證的民眾，十之八九是為回鄉，並在聽到警察勸告打消回鄉念頭時，反問警察為何在疫情期間不能回去陪伴家人。

“但他們忘了，坐在面前的警察，剛打電話回家，通知家人假期凍結了，不能回家了。”

對於警方臨時撤回申請跨州通行證一事，他認為，不能完全怪罪警方“U轉”，即使不擱置這項要求，民眾依然會一意孤行。

他認為，大多數人都沒有危機感，自私得僅考慮到自己，眼下只能祈求實施行動管制令兩周後能獲好的結局，否則一旦爆發更多疫情，“爛攤子”還是得交由醫護人員、警察、軍人和消防及拯救人員來收拾。

“可能許多人真的沒受感染，但並非每個人都一樣，若人人可給予合作，這僅是維持2周的行動管制；或許管制令會導致手停口停的局面，但此次疫情爆發屬全球危機，並非一人之事。”

“自私的人們不能要求警察要一邊捉賊、巡邏，還得到每間咖啡店，把坐在那里‘嘆早茶’的人請回家。”

上述帖文在半天內便獲網民逾9000次轉發，及逾300個留言表達“辛苦了”、“謝謝”、“加油”和“感恩”等話語。