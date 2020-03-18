“擅離醫院”引發謠言 母女出示檢驗證明沒染病

（新山18日訊）一對甫從外國返馬的母女，主動前往政府醫院欲接受冠病檢驗，惟相信因溝通問題，還未檢測即鬧出“冠病癥狀患者失蹤”風波，導致謠言四起。

社交媒體近日流傳一張報案紙，內容指新山蘇丹依斯邁醫院（班蘭醫院）的一名職員向警方報案，稱昨日（17日）有兩名疑似冠病患者在未經院方許可下，擅自離開醫院。

由於報案紙列出有關人士的居住地址為新山烏魯地南順福花園（Taman Bestari Indah），消息傳開後，引起當地居民一陣恐慌。

該名事主蕭小姐（27歲，市場行銷執行員）今日受詢時還原事發經過，同時出示檢驗結果，希望外界能夠還她清白，並促網民停止散播不實消息。

蕭小姐告訴記者說，她是在不久前從泰國回馬，而其5歲的女兒昨日向她申訴感到胸口疼痛。為了安全起見，她便在昨日傍晚前往班蘭醫院，欲接受冠病檢驗。

“我在醫院等了15分鐘左右，當時護士告訴我檢查會耗時一個小時多，然而我因要趕往新山關卡載我的丈夫，便告訴護士我必須先行離開。”

她稱，當時，護士僅記錄了她的身份資料，包括電話和地址，就讓她離開醫院。

蕭小姐說，由於院方有她的聯絡方式，她以為院方之後會再聯系她做檢查，載了丈夫回家後便一直沒出門，豈料昨晚10時許，社交媒體就開始流傳有冠病癥狀患者“逃走”的消息。

一家三口 僅女兒肌肉疼痛

蕭小姐聲稱，她獲知此事後，已在淩晨時分趕往班蘭醫院，連夜接受檢測，而檢測結果也顯示，她及丈夫女兒一家三口並未染上冠病，相信其女兒只是一時的肌肉疼痛。

她申訴，本身只是盡公民義務，即使沒有感到任何不適，仍主動到醫院接受檢查。然而，院方在還沒有為她測量體溫情況下，就將她列為“冠病癥狀患者”，對她有欠公平。

她說，事發後，她收到不少來自網民的謾罵訊息。由於網傳的報案紙有她的身份資料，因此她已在今早前往警局報案。

她也向記者出示一張由班蘭醫院所發出的“每日自我檢測”表格，據院方所登記的資料顯示，蕭小姐的冠病檢測結果為無癥狀（No Symptom）。

柔衛局：按作業程序履職

本報記者針對此事聯系柔州衛生局局長阿曼，對方僅回應稱，衛生局按照標準作業程序履行職責，包括保護患者隱私，以免引起社會恐慌。

柔州總警長阿育漢較後發表文告，證實警方接獲來自班蘭醫院醫護人員的投報，指兩名疑似冠病患者，在未經醫生的允許下離開醫院。

文告說，初步調查結果顯示，兩名患者是因從外國返馬，而前往醫院接受冠病檢測，在等待接受檢測期間，兩名患者基於個人因素，離開醫院返家。

文告表示，兩名患者在今日已回到醫院接受冠病檢測，檢測結果呈陰性。

文告透露，兩名患者已到鄰近警局報案，否認她們在本月17日從班蘭醫院逃跑。