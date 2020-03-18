醫院隔離睡了好覺 俞利文：我一切良好

（古晉18日訊）古晉區國會議員俞利文今日通過其臉書對外報告本身狀況，聲稱目前仍在砂中央醫院隔離的他一切良好，並形容昨晚是他最近幾個月來，睡了最長時間一次，讓他得到更好的休息。

他感激醫生及護士在此期間提供專業服務，持續觀察及檢查他的身體狀況，包括驗血、檢測血壓、心率及體溫等，而一切檢測都顯示正常。同時，他在早前做了肺部X光掃描，目前正在等待報告出爐。

俞利文稱，截至目前，他依舊沒有出現2019冠狀病毒病的典型癥狀，即沒有發燒、咳嗽及傷風，並希望有關情況可以持續。

沒出現發燒咳嗽傷風癥狀

他感激各界在這段艱難時期，給予的所有鼓勵和祝福，待在隔離病房的他忙碌於回複大家訊息，甚至有一些還沒有回複，也感激及感恩大家致電關心。

俞利文表示，昨晚的睡眠乃他最近幾個月來，睡了最久的一次，這不但讓他得以更好休息，也可以專註於抗病。

他甚至開玩笑地說，如今身穿的紫色衣服猶如囚犯，這和普通病患的綠色衣服有異，不過這主要是讓大家借此辨認這是隔離的病患。

隨著政府已經採取應對舉措對抗疫情，他希望各界慎重看待，扮演好各自角色及肩負責任，若非有要事，就盡量不要外出及待在家里。

KC318H10

目前在古晉砂中央醫院隔離的古晉區國會議員俞利文，在臉書上報告他的情況，目前一切良好，休息也足夠。