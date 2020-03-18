冠毒通過多個管道傳播 《路》：伊集會成重疫區

（吉隆坡18日訊）根據路透社報導，新冠肺炎病毒可能是通過多個管道，而於2月杪在吉隆坡大城堡清真寺舉行的伊斯蘭傳教士（Tabligh）萬人大集會中傳播，並因此成為新冠肺炎重疫區。

截至昨天中午，國內673名新冠肺炎確診患者中，曾參與伊斯蘭傳教士大集會的就占了三分二。

這場大集會共有1萬6000人出席，包括1500名外國人，由於參與者人數太多，以致至今仍無法查明，究竟是誰把病毒帶到活動上，或感染源頭在哪里。

不過，路透社在訪問多名外國參與者，以及審閱社交媒體的活動照片與貼文後，判斷新冠肺炎可能是通過多個管道在大集會上傳播。

社交媒體流傳的名單顯示，來自加拿大、尼日利亞、印度和澳洲等數十個國家，甚至還有中國和韓國兩個疫情重災區的公民，參與這場大集會。

泰國前議員蘇拉察是其中一名出席大集會者的外國人，他在回國後證實沒有感染新冠肺炎。

他告訴路透社，“我很驚訝竟然發生這樣的事情。在馬來西亞，上蒼非常重要。人們有強烈的宗教信仰。”

路透社報道，在舉行大集會的清真寺內，數百名穆斯林並肩祈禱，而一些與會者貼出的自拍照更顯示他們與別人共享食物。

來自柬埔寨的30歲參與者說，他們也在用餐時共用盤子。

這名正在柬埔寨馬德望省一家醫院接受治療的參與者說，與會者彼此坐得很近，互相握手也是常事。

數百人並肩祈禱用餐

“許多國家的人在大集會上互相握手，當我遇到別人時，我也握手，這很正常。我也不知道是被誰感染了。”

這名參與者是於周一確診感染冠肺炎，但他拒絕透露姓名，因為擔心在自己所屬的清真寺遭受歧視。

另兩名受訪的參與者聲稱，沒有領袖在大集會提及洗手、新冠肺炎疫情以及其他防疫措施。但大部分出席的信徒都會定時洗手。

淨身洗手是穆斯林膜拜的一部分。

44歲的馬來西亞籍男子卡林也因參加大集會而確診感染新冠肺炎；他認為，政府應該取消這項活動。

“我們感到失望，疫情爆發後，大家全怪罪我們。這是不公平的。當時（政府）並沒有禁止我們集會。”

“現在我很擔心，因為我確診了。請幫我助禱。”

不過，34歲的吉隆坡宗教老師庫再法說，大集會舉行時，馬來西亞才有25宗確診病例，情況並不算嚴峻，而且疫情看似已受到控制，他們因此並不擔心。

他坦言，一些出席的信徒至今仍拒絕接受新冠肺炎檢測，而是選擇依靠上蒼保佑他們。

“我已接受體檢，結果為陰性。”

無論如何，首相署、衛生部，以及大集會主辦方──國際伊斯蘭宣教組織Tablighi Jama'at，都拒絕對路透社的報道置評。

大城堡清真寺經於周二關閉，同樣無法聯系。

目前，東南亞多國都有出席大集會的新冠肺炎確診患者，包括汶萊、新加坡和泰國。