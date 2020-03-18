大馬新增117確診 80宗有關大城堡清真寺集會

（八打靈再也18日訊）在“行動管制令”落實的首日，我國再有117人確診染上新冠肺炎，致使我國截至今日中午12時，累積確診病例達790人。

在今日確診的人數中，有80病例與大城堡清真寺傳教士大集會有關；另外，重癥患者迄今也累積至15例，患者在加護病房接受治療，他們都必須依靠呼吸輔助。

另外，今日再有11名確診患者痊愈出院，使到治愈患者人數達60人。

11確診患者痊愈出院

衛生部長拿督阿漢峇峇今日5時發文告表示，隨著行動管制令的頒布，我國所有州屬及聯邦直轄區已經在憲報上被列為疫區。根據《1988年預防和控制傳染病法》（第342號法）第11條文，民眾也必須採取相關預防措施，以遏制冠病疫情的蔓延。

“在行動限制令期間，除非有緊急情況或需求，否則不允許任何訪客進入醫院病房；只有在有需要的情況下，（兒童、需要援助或緊急情況的患者除外）民眾只能在1名伴者的陪同下前往診所看診。”

他說，配合行動管制令，醫院在這期間也禁止任何的探病行動，除非有緊急狀況或者迫切情況。

“若有需要，比如患者是小孩或者需要援助的緊急情況，也僅限一人陪同前往診所看診。”

“衛生部也提醒公眾，即使在家里也隨時保持良好的衛生習慣，以肥皂及洗手液勤洗手；公眾也受促保持良好的咳嗽禮節，無論是在家還是在外，咳嗽時以手、紙巾蓋嘴鼻，同時必須立刻洗手。”

各州屬確診病例

州屬 確診病例

玻璃市 8

吉打 36

檳城 30

霹靂 28

雪蘭莪 192

森美蘭 45

馬六甲 18

柔佛 88

彭亨 29

登嘉樓 10

吉蘭丹 30

沙巴 103

砂拉越 49

吉隆坡與布城 119

納閩 5

總數 790