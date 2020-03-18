不理告示跨越圍欄 晨運客闖公園被勸離

（檳城18日訊）全國行動管制令落實首天，隸屬檳島市政廳管轄的公園皆關閉2週，唯有些晨運客卻硬闖檳島市政廳公園，不理告示跨越圍欄入內，直到被執法人員勸告才離開。

光明日報記者今日前往島內的湖內人民公園、市政廳公園和植物園視察，發現這些已被禁入的休閒場所，在清早時還有許多民眾進去運動。

為了防疫，檳島市政廳事前已在人民公園和市政廳公園設立圍欄，同時貼上告示說明公園已關，但不少民眾卻無視警告照入無誤。

在市政廳公園，相信是有人開啟了其中一個圍欄進入，以致後續前來的民眾即使看到告示牌，仍然進入運動。

上述情況大約維持至早上8時，直到市政廳執法員前來驅趕才離去。執法員在晨運客都離後再鞏固圍欄，避免再有民眾進入。

有些被驅趕的晨運客則向記者抱怨，他們只是3至5人一起運動，而且運動有益身心，為何要關閉公園。

另外一名晨運客則說，雖然看到不能進入的告示牌，但看到有人進去，所以也跟著進。

據記者觀察，有些被驅趕後的晨運客則過後前往附近的停車場空地繼續運動。一名晨運客說，今天前來運動的民眾已比平時少。

改在停車場運動

另外，一名來自德國的遊客費利浦受訪時說，了解大馬新型冠狀病毒疫情狀況，德國也是全部店面關閉。他與太太是在兩天前抵達檳城旅行作2週旅程。

另外，植物園管理局已在該園的辦公室旁入口處設立圍欄和有職員看守，民眾在看到圍欄及在職員的勸告下離開。

該園一名管理員受訪時說，他們是在昨日設立圍欄以禁止民眾進入。

他說，一般從早上6至7時就有晨運客前來運動，而今早的民眾都被勸離開。

他指出，有民眾表示只是要在園內運動，但基於該園已接到指示關閉，就必須遵守。

王宇航：待在家 民眾應配合抗疫

對於一些民眾的不滿，檳島市議員王宇航說，檳島市政廳是配合首相宣布的行動管制法令才關閉一些公共場所，包括公園和游泳池等。

他呼吁民眾給予配合，盡量減少外出及群聚，以減低因近距離接觸而傳染病毒的機率。

“我希望民眾盡量待在家裡和注意自己健康。”

除了上述公園，一些地點如五條路草場及一些空曠場所，仍有民眾前往運動或踢球等。

民眾跑步警勸回家

（八打靈再也18日訊）“全國行動管制”第一天，有靈市民眾一如往常在路上跑步，結果遭巡警勸告，並勒令他暫時停止這種習慣及馬上回家。

有民眾在與一群跑友的WhatsApp群組分享自己遭巡警勸阻返家的經歷。

針對此事件，八打靈再也警區主任聶依查尼助理總監受詢時聲稱，警方迄今未接獲相關投報，因此不排除是值班巡警口頭勸阻民眾而已。

他表示，警方吁請民眾切勿在此期間隨意出門，應待在家中及避免到人群聚集等活動。

“警方已在靈市展開全面巡邏活動，所有警察都各司其職維持靈市秩序。”