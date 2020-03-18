管制令准巴剎營業 米都禁露天小販

（亞羅士打、雙溪大年18日訊）全國行動管制令開始實施，米都市區多個早市巴剎的露天小販以為不受禁令影響而照常營業，結果遭執法員告誡立刻收檔；亞羅士打市政廳指出，行動管制令是准許在巴剎內的小販營業，至於露天小販則一律被禁止，包括夜市小販。

米都市區多個早市巴剎露天小販都被禁止開檔營業至本月杪，包括區內唯一以華裔小販居多的成功園露天巴剎。逾有30年歷史的成功園巴剎坐落於成功園店屋區空地，當地小販約有130個，華裔小販佔了99％。

其他受到影響的早市露天流動小販還包括直落灣也巴剎、甘榜不再也巴剎、新邦瓜拉巴剎等。

執法員告誡收檔

亞羅士打市政廳執法員今日通過播音器促請小販們即刻收拾檔口。

亞羅士打市議員馬寶慶接受光明日報訪問時說，很多早市流動小販以為只要在巴剎和週遭範圍營業，都不會受到行動管制令影響。

他強調，在巴剎營業的小販與露天小販的營業執照不一樣，前者要繳付執照費和租檔費，後者只需繳付商業註冊局執照費以及每天2令吉營業費給市政廳。

他透露，市政廳昨天已發出通知，由於時間太倉促，很多露天小販沒有收到。

“所以執法人員要求市議員們幫忙，今早到各巴剎向流動小販講解，避免發生不愉快事情。”

他說，他與其他華裔市議員都到華人小販居多的巴剎提供協助，尤其直落灣也巴剎和新邦瓜拉巴剎。

他直言，當他向小販解釋時，難免會面對很多小販提出不滿，如生意難做、生活困難等，但在預防新冠肺炎病毒這非常時期，唯有希望大家能配合和諒解。

麗雅再也花園早市巴剎 屬露天停業至31日

雙溪大年麗雅再也花園早市巴剎屬於露天巴剎，該巴剎協會今日宣佈，即起暫停營業至本月31日。

麗雅再也花園早市巴剎協會主席弗亞依斯邁說，許多小販今日照常擺檔營業，因此他們將從明天開始暫停營業。

雙溪大年市議會官員今早也前往合眾園巴剎通知該早市巴剎小販協會，必須停止營業至本月杪。

至於英丹花園及慶隆花園早市巴剎，今早也照常營業，早市巴剎熱鬧情況不減，民眾繼續忙著搶購豬肉等糧食。這兩個巴剎也是屬於露天巴剎，必須停止營業。

雙溪大年市議員駱政澲受詢時說，他接到很多市民詢問露天巴剎能否營業問題，目前在等候市議會主席的回應。

“行動管制令所謂的巴剎可以如常營業還有模糊點，尤其非食物商品，包括在巴剎內售賣衣服等小販是否可以照常營業，則沒有清楚指示。”

他說，由於行動管制令有一些模糊點，因此已經向市議會提出要求，現階段不向任何違規營業的露天小販發出罰單，僅給於口頭警告。

露天早夜市不准營業

（吉隆坡18日訊）首相署國家安全理事會今日發布文告詳列可營業及不可營業的企業或服務類別。其中，露天的早市巴剎（pasar tani）和夜市（pasar malam）都不獲准營業。

文告闡明，零售業運輸服務可繼續運作；販賣日常用品店面也可營運，惟限制每個家庭前去購物的人數。至於購物商場則必須關閉，但購物商場內的雜貨販售區（groceries）仍可開業。

《當今大馬》報導，“首相署國家安全理事會在3月17日已經同各政府部門開會，並詳細分析行動限制令的落實情況，以確保此命令得以順利及良好實施。”