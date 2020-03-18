李文材：簡化手續 跨州應線上填資料

（怡保18日訊）前衛生部副部長李文材建議政府，簡化跨州移動者向當局登記的手續，即僅需通過電郵、在線或WhatsApp提供身分、目的地和聯絡方式，除非出現確診病例而需要用以作聯系追蹤用途，否則這些個人資料最終可能都用不著。

他今日在臉書發文告指出，其實阻止疫情擴散和確保能夠追蹤到病患接觸者，是可以通過上述替代方案進行的。

“有確診病例的社區必須進行小區封閉性管理，包括對感染地區消毒，然後限制居民進出。所有居民在進出時要提供身分，目的地和聯系方式的資料以及體檢（體溫掃描儀），同時限制有關社區居民的接觸性社交。”

確診病例追蹤用途

他說，政府落實行動管制令所採取的措施包括，通過限制國際旅行來防止進口病例，以及社交疏離，即防止人民聚集，這是通過停擺活動來完成。

“其實這些都是可以改進的。我建議，應遵循美國的方式，限制10人或以上的任何聚會；而門市業務其實可以繼續進行，但在任何情況下都不應超過10位客戶，更重要的是，在此期間所有客戶都必須由企業記錄其身分和聯系電話。”

“當然，一些商業活動必須停止，包括任何類型聚會，還有例如餐館，娛樂場所，酒吧和小販中心都必須暫停。”

他指出，人們必須了解採取這些措施的目的，包括預（一）防進口病例、（二）社交疏離以減少傳播、（三）勸阻出游以病毒避免擴散到不同地區，以及（四）記錄居民的活動以在發生感染後進行聯系追蹤。

“我們正處於關鍵時刻。衛生部已經制定了一個非常好和全面的流感大流行指南，並且仍然適用。衛生部遵循這些準則所進行的控疫制度，我們對此應該給予支持。”