檳首長吁遵守管制令 不聽話代價大

（檳城18日訊）檳州首席部長曹觀友吁請檳州人民遵守聯邦政府頒布的行動管制令。雖然會帶來不便，但若人民不願遵守指令，將讓我們的社會付出更大的代價。

他說，長痛不如短痛，希望民眾以及各個行業嚴格遵守14天的行動限制令，減少人與人的接觸，避免疫情進一步擴散，讓此次的行動能夠一次就成功。

“若人民不願配合，後果可能更嚴重。”

他促請檳州人保持鎮定，以及要有耐心與毅力來面對這14天的挑戰。

他希望透過媒體的報導，能夠讓民眾提升醒覺意識，也避免州政府所做出的努力白費。

曹觀友今日移交280件個人防護用品（PPE）給檳城醫院時說，這批防護用品是要保護在前線對抗疫情的醫護人員。

他補充，檳州行政議會依然如常運作，以確保所有工作順利進行。在今日的檳州行政議會上，他也指示檳州秘書署立即執行所有由“新冠肺炎特別工作小組”所擬定的行動方案，作好準備應付一切可能情況。

“這些方案包括設立隔離中心、行動小組、資訊小組等等。”

他說，儘管檳州衛生局不屬於州政府管轄，但是州政府願意為衛生部提供醫療資源，以確保我國在這場“戰爭”中擁有足夠的防護設備。

“我感謝前線英雄們為了保護檳城人民和馬來西亞人民所做出的努力。”

拒回應中央未邀商議管制令

聯邦政府沒邀請雪蘭莪、吉打、森美蘭州務大臣、沙巴和檳州首長出席國家行動管制令特別會議，針對這項課題，曹觀友說：“我沒興趣回答這道問題。”

他說，冠病疫情屬於公共衛生課題，不是政治課題，關乎人民的命運，國家的未來。

“我們必須專心抗疫。”

他強調，州政府與州衛生局互相支持及配合，採取必要的防控措施，確保檳州安全

必要服務領域工廠可續運作

針對有者發現峇六拜工業區一些工廠今日繼續上班，曹觀友被詢及後指出，國際貿易及工業部已說明，只有屬於必要服務領域的工廠獲得豁免，可繼續運作。

“換言之，其他不屬於必要服務領域的工廠必須遵守管制令，同時也不可強逼員工上班。”

可上檳政府抗疫臉書查詢

曹觀友說，州政府收到許多民眾的疑問，關於本身的商店是否應該關閉或照常營業，所有信息都可以到“檳城應對新冠肺炎”（Penang lawan COVID-19）臉書專頁查詢。

他說，州政府也將設立官方網站，並於明日推出，網址為www.PenangLawanCovid19.com，讓有疑慮的民眾上網查詢。

與會者包括檳州行政議員章瑛、彭文寶、楊順興、諾蕾拉、檳州首長政治秘書鄭來興等。