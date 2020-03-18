特定情況才獲准 跨州要向警方領證

（吉隆坡18日訊）經過一個晚上後，衛生部今日在憲報上頒佈，在實施“限制行動令”的14天內，國人不能外出走動，除非基於特殊原因、需要購買食物或尋求醫療幫助。需要跨州遠行的民眾，也必須事先獲得警方發出的通行證。

政府是援引2020年防範及抑制傳染病條例（疫區內措施），頒佈以上新條規。

依據衛生部發布的條規，只有以下情況才能出外，即執行公務；購買、供應或運輸食物與日常必需品；看診；前往被列為有需要服務的場所；及其它獲得總監允許的特別理由。

被列為有需要服務的場所分別是：

1.金融及銀行

2.電力和能源

3.消防

4.港口、碼頭及機場服務，包括搬運、交通運輸、貨櫃經營、引航及收集或集裝商品

5.郵政

6.監獄

7.生產、提煉、儲存、供應及銷售燃料及潤滑油

8.健康和醫療

9.固體廢物管理及公眾清理

10.排水系統或污水工程

11.電台廣播包括廣播及電視台

12.通訊

13.交通，包括海陸空

14.水供

15.電子商務

16.保安及國防

17.食物供應

18.野生動物管理

19.移民局

20.關稅局

21.酒店及住宿

22.其它由部長決定對大眾安全及健康相關的服務或工作

全國總警長丹斯里阿都哈密原本在昨日宣佈民眾在“行動管制”執行期間，跨州出行必須先向警方報備，以取得一紙“出門通行證”，卻造成全國多地警局大排長龍；結果，他在晚上宣佈暫時撤回這項措施。

北馬各州各警局，在昨日已準備了“出門通行證”申請表格，結果一些警局內外在晚上出現申請“出州”的人龍。

檳州總警長拿督沙哈布丁昨晚也證實，全檳所有警局皆已收到“出門通行證”申請表格，在全國行動管制期間欲離開檳州的民眾，可前往鄰近警局向各警局局長申請。

另一方面，總檢察署也在昨天發佈的另一份憲報中禁止出口外科／醫用口罩，包括一層耳掛式口罩、兩層耳掛式口罩、三層耳掛／頭環／頭戴式口罩和N95口罩。

盡管政府一再強調，國內口罩供應充足，但大多數民眾依舊難以購得口罩。