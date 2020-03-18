NBA最大咖球星 杜蘭特確診

（華盛頓18日訊）美國職籃巨星杜蘭特證實，自己是籃網隊4名確診新冠病毒當中一人。NBA目前共有7名球員確診，杜蘭特是當中最大牌球員。

布魯克林籃網17日宣佈，球隊裡有4名球員的新冠病毒檢測結果呈陽性。籃網的聲明中沒有透露4名球員的名字，但透露一個出現新冠病毒的症狀，另外3人無症狀。

目前球隊所有球員都在進行隔離，並與隊醫保持密切溝通。

順著時間軸來推算，似乎最危險的球隊是湖人和勇士。籃網在NBA無限期停賽前的最後一個對手是湖人，戴維斯在左側45度角絕殺不中時，杜蘭特正在一旁賣力喊叫。

湖人在得知相關消息後，隨即召開電話會議，通知全隊接受新冠檢測，並自我隔離14天。

湖人官方在聲明中寫道：“鑒於我們3月10日與籃網比賽存在暴露風險，我們正遵循病毒防禦治療的相關程序和後續步驟……球員、工作人員、球迷和整個社會的健康和福祉對我們來說，是至關重要的，我們將繼續關注……祝福所有受此病毒影響的人能夠早日康復。”

此外，塞爾特人全隊上周完成了新型冠狀病毒檢測，但目前還在等待結果。

選秀推遲至7月

新冠疫情也影響著今年的選秀大會，據報導，2020年NBA選秀大會可能會被推遲到7月或者8月舉行。

“儘管NBA官方沒有宣佈，但據多個消息源透露，2020年NBA選秀大會可能會被推遲到7月或者8月舉行，”報導指出。

另外，美記者還報道稱，參加今年選秀大會的球員可能沒有機會參加球隊的單獨試訓或者NBA新秀聯合試訓。

根據此前報道，NBA已開始收集截止到8月底的NBA球館、訓練設施和發展聯盟球館的數據，希望能夠在某個時間恢復賽季，不過美國疾病預防控制中心目前建議至少在5月中旬之前不能進行50或者50人以上的集會活動。

紐約市長質疑球員享特權

NBA諸多球員近日都進行了新冠肺炎病毒的檢測，包括戈貝爾、米切爾、杜蘭特在內已有多人確認感染，對於NBA球員在檢測中享受到的優先，有人提出質疑。

紐約市長德布拉西奧在社交網絡上表示：“我們祝願感染者都可以快速恢復，我是對他們懷有至高的尊敬的。但是，在還有許多危重病人在等待檢測的情況下，一整支NBA球隊不應該先於他們進行新冠肺炎病毒的檢測。”

“檢測不應該特權於富有階層，而應該面對病患才對。”

此前，NBA教練威廉斯也是公開表示檢測新冠病毒的費用太高，1400美元對於很多窮人來說根本負擔不起，他認為檢測應該完全免費。

不過，《俄克拉荷馬人報》此前報道稱，雷霆的一官員透露，他們是尋求另外的機構對球隊進行檢測。而當日給出的籃網檢測新冠的報道中，ESPN也表示籃網是另外找檢測機構做的檢測，這也符合之前NBA對各隊下發的一項關於積極尋求更多的健康機構來做檢測的建議。