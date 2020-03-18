讓學生在家複習 麥曼珍小學網傳課業

（北海18日訊）為鼓勵學生行動管制令實行期間，在家自行學習，北海麥曼珍小學將從學校假期結束後的23日至31日，將老師準備的課業及教材通過網絡傳送給學生，確保學生跟得上學習進度。

該校校長葉蕙鈞指出，她是在政府宣佈措施後，便在群組與老師們商討及啟動“ 網絡教學及網絡課業”計劃，並獲得全體老師的支持和配合，共抗疫情之餘，也讓學生停課不停學。

“這意即，每個看的老師都會在家里自行準備教材和課業，然後在23日31日之間，相關課業和教材 ，通過Google Classrooms及 Mata Smart Campus網絡傳達給學生，讓學生在家也能自行學習。”

董事長楊式豐指出，由於該校的“ 網絡教學及網絡課業”計劃，只是讓學生複習課業和功課，並非直播教學，所以若有學生家里沒有電腦，也可以使用手機學習。

“我校每個家長都有獲得Google Classrooms的密碼，所以家長也可以將這些課業打印出來，讓孩子在家複習，不會行動管制令實行期間荒廢學業。”

他也很感謝葉蕙鈞的帶領下，全體老師皆積極的配合這項活動，以及老師們無私的奉獻。

楊式豐也希望同學在這期間也要積極學習，因為校方在這抗疾的時期，沒有忽略孩子們的學業，希望家長和該校一起努力。