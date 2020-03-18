最新指示 宴會婚禮不准辦

（吉隆坡18日訊）國家安全理事會今日發出最新指示，凡是宴會活動如婚禮，在行動管制令14天期間一律不准辦。

衛生部長拿督斯里阿漢峇峇今早在推特發表推文更新有關指南。

昨天的指南是允許人們繼續舉辦婚禮，只要涉及人士不多便能照樣舉行。至於比賽與接待活動及其它活動，受促推遲至大馬的冠病病毒疫情結束為止。

據了解，目前已有很多對新人紛紛取消婚禮，以遏制冠病病毒疫情蔓延。

衛長也在推文重提國家安全理事會發出的指南，從3月18至3月31日落實的行動管制令在所有時段都有效，不分時段。

指南指出，如果日常用品用完，人們可以出外購買所需物品。

如果大馬公民的丈夫是英國公民，其丈夫可以回來大馬，只要這對夫妻可以在馬來西亞政府或原來國家證明結婚的合法性。夫妻需要檢查身體和隔離，以減少傳染給他人的可能性。

國家安全理事會昨日公佈有關行動管制令的常問問題，聲明在新加坡工作的大馬公民，在3月18至3月31日之間，不能來回新加坡。

該理事會表示，行動管制令是適用於國內所有人士，基於社區安全政策，任何在鄰國工作但住在大馬的人士，不允許每天進出，同時需要通知各自的僱主。

理事會也指出，食品店如快餐、餐館或小販中心可以照常營業 ，但只能夠外帶，或通過Grab Food或Food Panda等特定遞送公司服務。