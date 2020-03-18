雙向道交通順暢 馬新關卡沒車龍了

（新山18日訊）平日都是人潮洶湧的柔佛州兩大陸面關卡大廈，在今日行動限制令開跑後，只見官員及少數準備回國的新加坡人走動，顯得格外冷清。

今早從新山鳥瞰柔新長堤，往返馬新的雙向車道已不見往常般的車龍，甚至只有屈指可數的車輛經過，交通情況特別通暢。

記者今早走訪新山蘇丹依斯干達大廈（新柔長堤新山關卡）和丹絨古邦的蘇丹阿布峇卡大廈（馬新第二通道振林山關卡）觀察兩邊的關卡情況，發現兩處人流量皆明顯劇降。

記者是在早上7時抵達通往振林山關卡的路段時，發現移民局官員已在收費站前約1公里外設路障駐守，將原本的3條車道縮小至一條車道，且向每輛途經車子問話。

據了解，當局僅允許運輸糧食的重型車輛進入關卡大廈，而這些重型車輛司機也需出示出口糧食准證供檢查。

至於新山關卡方面，則可見大馬鐵道公司櫃台如常開放，前往新加坡的火車也如常運作，陸續有一些新加坡人排隊購買火車票。

根據觀察，一早已有新加坡人帶著行李，坐在出境的火車站候車區，準備乘搭火車返回新加坡。

一名新加坡籍人士受訪時指出，她早前是與家人從新加坡入境我國參加親友的婚禮，早前就已購買今日返回新加坡的火車票。

為應對冠狀病毒病疫情，我國今日起至本月31日實施行動管制令，其中包括限制國人在這期間出境，而在新加坡工作的大馬公民，也不能每日往返馬新。