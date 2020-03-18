總警長撤回限令 跨州呈報暫緩

（吉隆坡17日訊）警方要求民眾在跨州移動前須到警局填表格，使到許多警局在行動限制令生效前的週二晚上大排長龍，並可能不利於疫情。全國總警長阿都哈密在週二晚宣布撤回這項指示。

阿都哈密告訴《陽光日報》，由於民眾一窩蜂趕往各地警局填出州表格，多間警局湧現人潮，因此警方決定撤回這項指示。

“基於此，我們撤回這項禁令。民眾可以安全有序地上路。”

他說，現在沒有限制他們（跨州移動），待明天開會討論這件事，有了新的決定為止。

北馬各州各警局，在較早時已準備了“出門通行證”申請表格，結果一些警局內外，今晚出現申請“出州”的人龍。

全國總警長丹斯里阿都哈密今午宣布，在行動管制期間，民眾若要返鄉或離開所居住的州屬，需要到鄰近警局或警區總部向警方報備行程，警方會發出“出門通行證”。

北馬各警局也根據指示，紛紛為有需要者準備了“出門通行證”申請表格，而各地警局，包括玻璃市的加央警局、吉打哥打士打警區總部和居林警局等，都出現趕去申請“出州”的人龍。

檳州總警長拿督沙哈布丁週二晚上也證實，全檳所有警局皆已收到“出門通行證”申請表格，在全國行動管制期間欲離開檳州的民眾，可前往鄰近警局向各警局局長申請。

在這之前，阿都哈密指出，特定領域的人士在全國行動管制期間能豁免無需申請出門通行證，但這些人士在出行時需要佩戴職員證以示證明身份。

他說，昨日政府公布了這段期間能照常運行的服務機構，這些提供必需服務機構的人員可在這期間跨州出行時，無需申請出門通行證，當執法人員查問時，僅需要出示職員證或相關文書，以證明其身份即可。

豁免的領域包括，水電、能源、通訊、郵政、交通、海域、石油、天然氣、燃料、潤滑油、廣播、金融、銀行、健康、保健、消防、監獄、港口、機場、保安、國防、清潔、零售及食物供應。