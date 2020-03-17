社險：放無薪假者 薪水4000以下可申請600援金

（吉隆坡17日訊）隨著首相慕尤丁宣布的經濟振興配套指政府將為被要求放無薪假的員工提供每個月600令吉的援助金長達6個月，大馬社險機構（PERKESO）即公布有關申請者的條件，包括申請者須是就業保險計劃的投保者，且其薪水必須在4000以下等等。

該機構指出，保住工作計劃（ERP）將為符合資格者提供每個月600令吉的暫時性援助金，但最多只提供6個月。

社險機構發文告稱，除了政府提供的6000萬令吉撥款，社險機構也會同樣撥出6000萬令吉，充作保住工作計劃用途。

“保住工作計劃的實行主要是為了協助受到新冠病毒疫情影響，而被迫採取措施讓員工請無薪假，以減低營運成本的雇主。”

雇主通令及常見問題列表將在近期內上載至PERKESO官網。若有任何疑問，民眾可聯絡客服專線1-300-22-8000、電郵至[email protected]，或將問題發送至PERKESO的面子書專頁（facebook.com/perkeso.official）

申請者條件：

1.提出申請的員工須獲得雇主自3月1日起生效的無薪假通知。

2.提出申請的私人界員工須是就業保險計劃（SIP）投保者。

3.申請者的薪水需在4000令吉以下。

4.雇主必須為員工提出申請。

5.雇主須直接將600令吉匯入員工的銀行戶頭。