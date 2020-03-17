報稅延長2個月 稅收局即起關14天

（吉隆坡17日訊）大馬內陸稅收局宣布，納稅人今年繳納所得稅的截止日將延長達兩個月。

該局週二發文告公佈上述決定，而想要查看延長期限詳情的民眾或商家，可登入網址http://lampiran1.hasil.gov.my/pdf/pdfam/ProgramMemfailBN_2020_Pin.1_1.pdf 。

因為疫情影響而不能工作的民眾也可通過網上程序提交個人報稅表格(BE)。民眾可到網址https://mfiling.hasil.gov.my/Home/Login 進行提交，或可到以下鏈接https://www.facebook.com/181293031939653/videos/143289270327368/ 觀看提交步驟。

該局也宣布將關閉各州分局，且關閉時段與全國行動管制一樣，即從本月18日起至31日止。

有關生活援助金（BSH）的事項，民眾可撥打熱線1-800-88-2747，或瀏覽BSH官網https://bsh.hasil.gov.my 查詢。

文告指出，為確保繼續為顧客提供服務，該局在關閉期間仍提供數項服務，其中包括電子報稅（ezHASIL）網上服務，客服專線或熱線03-89111000 / 603-89111100（國外），稅收局即時通話（HASIL live chat）以及該局官網的反饋表格。

民眾不管在申請個人識別號碼（PIN）或進行電子報稅，都可通過以上服務方式進行。

此外，該局也呼籲民眾使用電子報稅（ezHASIL）來提交所得稅報稅表（BNCP）或繳納稅務。