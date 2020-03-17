肺炎病毒影響 歐洲杯 美洲杯 推遲1年

（尼翁17日訊）據權威媒體消息，由於受新型冠狀病毒肺炎影響，原計劃於今年夏天舉行的歐洲杯已推遲1年到2021年，比賽將於2021年6月11日至7月11日舉行。南美足協確認，2020年美洲杯延期至2021年夏天。

歐足協與旗下55個成員協會召開電視會議，歐足協關於延遲1年進行歐洲杯的提議獲得通過。2020歐洲杯原定比賽日期為2020年6月13日至7月13日之間進行，本屆賽事採取無主辦國的巡迴賽模式，在歐洲的12個城市舉行。

歐洲各大聯賽的最大願望，是進行完目前的賽季。他們要求歐洲杯後延，為結束這個賽季騰出時間段，在5月、6月踢完剩餘的聯賽。不過，歐洲杯延期1年會對明年的賽程產生影響，因為英格蘭主辦的女足歐洲杯、匈牙利和斯洛文尼亞聯辦的歐青賽原定於2021年夏天進行，歐洲國家聯賽也會受到一定的影響。此外，明年夏天在中國舉辦的首屆改制後的球會世界杯可能推遲。

歐戰或改為迷你杯賽

歐足協可能會把餘下歐冠和歐聯賽事作為一個迷你杯賽進行，以減輕因嚴峻疫情引起的賽程密集。歐冠和歐聯8強賽和半決賽可能變為單場定勝負，減掉2個比賽日賽程安排。在兩項賽事的決賽舉辦地——伊斯坦布爾和格但斯克舉行一場為期數日的迷你杯賽，可以進一步地集中賽事，減少旅途里程，並盡可能減少對各國聯賽的影響。由於歐冠和歐聯需要滿足一定的轉播場次數才能滿足重要的轉播合同，因此歐足協希望就這兩項賽事達成一致。此外，不排除歐戰和聯賽同時進行的可能性。

另一方面，美洲杯的日期（2021年6月11日至7月10日）和東道主（阿根廷和哥倫比亞）將不變，並且將繼續邀請澳洲和卡塔爾參賽。

各大聯賽或5月初恢復

目前歐洲各大聯賽和歐冠以及歐洲聯賽的賽事都已暫停。歐洲各國內聯賽，計劃於5月8日恢復，而聯賽結束時間預計6月28日。另外，歐冠和歐聯也隨聯賽的進度一起恢復，歐冠決賽的日期是6月27日。

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