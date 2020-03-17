國行：不受管制令影嚮 銀行照常開

（吉隆坡17日訊）國家銀行宣布，國內金融在行動管制令實施期間的服務持續，民眾和商家可照常到各分行提款、存款，申請貸款及獲取保險索償等。

國行今日發文告說，這些金融服務的分行，從明天起至月杪持續對公眾開放，以提供民眾所需服務。

國行促請民眾通過相關金融服務者網站或客服熱線，獲取各服務的進一步詳情。

“我們促請民眾保持冷靜與耐心，金融服務機構在這期間可能需管控人數防疫，確保客戶、僱員的安全與健康。”

為確保兌錢與匯錢服務持續，國行指出，獲遴選的非銀行貨幣兌換商與匯款服務商，每周開放至少3天；民眾可以瀏覽MSB咨詢運用程式，獲取進一步詳情。

國行也勸告電子付款提供者，確保通過電子錢包、電子賬戶的所有付款與過賬設施，毫無幹擾而照常服務。

“馬來西亞金融市場在這期間按時開放，國行在外匯、債券與貨幣市場持續提供足夠資金。”

國行強烈鼓勵公眾使用電子與網上服務，減少人群緊密接觸防疫。

國行也說，在這期間面對財務緊絀者，可與相關金融服務公司聯系，以討論交替付款方式度過難關。

國行也提醒民眾，期間或有別有居心者，利用疫情而通過社媒、電郵或致電進行詐騙勾當；任何疑慮可聯系相關金融服務公司。

國行提供的幾個聯系單位：

●馬來西亞銀行公會，03-20788041，免費電話1-300-88-9980

●馬來西亞壽險公會，03-26916168/6628

●馬來西亞普險公會，03-22747399

此外，公眾也可通過瀏覽國行官網www.gnm.my，或eLINK（https://telelink.bnm.gov.my），BNMTELELINK電話：1-300-88-5465獲取協助（周一至周五，上午9時至下午5時），獲取最新消息。