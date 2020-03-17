警不設路障 隨機檢查 跨州需出門通行證

（吉隆坡17日訊）全國總警長丹斯里阿都哈密聲稱，民眾勿在“行動管制”執行期間擅自跨州出行，若情非得已須先向警方報備，以取得一紙“出門通行證”。

他召開特別匯報會表示，警方不會特別設路障，而是隨機檢查車輛。此項舉措將在18日午夜12時開始生效，民眾若需出遠門，可事先到臨近警局或警區總部填寫表格，並出示須出行的相關文件加以證明。

他說，警局局長將詢問申報者出行的目的及原因，若其理由充足，便會發出通行證。

針對往返相近州屬的情況，他回應，警方需進一步的研究，不過以雪州和吉隆坡為例，這兩地皆被歸類為巴生河流域地區，往返這兩地的民眾並不必報備。

警局或警區總部填寫表格

阿都哈密勸告民眾，應遵從1988年傳染病控制及防範法令，警方現階段採取溫和的手法即先勸告民眾，若民眾執意違令，警方將進一步警告民眾。

他直言，若民眾仍是冥頑不靈，警方便會依法採取對付行動。

他強調，警方在兩周前已開始準備，因此在這段期間有足夠能力維持社會秩序。

“我要呼籲民眾配合政府的防疫措施盡量留在家中，有必要出行時務必誠實申報，勿自私找借口出游。”

“我也要勸請民眾勿散播未經證實的消息， 以免引起社會恐慌；警方將援引1998年多媒體及通訊法令第233條文調查並對付涉及者。”

交通罰單櫃台暫關 鼓勵網絡繳付

阿都哈密提到，“全國行動管制”期間，警方為避免過多人流前往警區總部及警局，將暫時關閉全國所有的交通罰單櫃台，民眾這期間將無法通過櫃台繳付罰單。若民眾需繳付緊急罰單例如交通逮捕令罰單等，受促通過網絡繳付。

他表示，申請準證的櫃台也會在這期間關閉，若民眾需要緊急申請一些準證，也受促前往警局尋找局長協助。

此外，阿都哈密說，警隊目前並沒確診病例，警隊迄今已有54人接受檢驗及自行隔離，分別是7名高級警官、34名警員、2名民事僱員及11名家屬。

“現階段所有被隔離的人士都健康良好，檢驗結果也呈陰性，其中10人已過了隔離期，目前能重返警隊執勤及正常生活。”

民眾可舉報擅自營業公司

阿都哈密強調，在“全國行動管制”期間，若有公司不顧指示仍私下營業，民眾可向警方投報，警方將援引1988年傳染病控制及防範法令第342條文展開調查。

他提到，民眾或員工在這段期間若被僱主強迫上班，也受促向警方投報，警方將援引上述法令調查違法公司。

“我希望任何公司不要陽奉陰違，在這期間需遵守政府的指示。”

特定領域人士豁免通行證

全國總警長丹斯理阿都哈密聲稱，特定領域的人士在“全國行動管制”期間可獲豁免，無需申請出門通行證；但這些人士在出行時，需佩戴職員證以證明其身份。

他在武吉阿曼警察總部針對明起實施的全國行動管制令舉行匯報會時說，政府昨日公布了在這段期間能照常運行的服務機構和領域，包括水電、能源、通訊、郵政、交通、海域、石油、天然氣、燃料、潤滑油、廣播、金融、銀行、健康、保健、消防、監獄、港口、機場、保安、國防、清潔、零售及食物供應。

他解釋，上述單位的人員可在這期間跨州出行，且無需申請出門通行證。當執法人員查問時，相關人士僅需出示職員證或相關文書，以證明其身份即可。