兀蘭關卡現人潮 大馬客工拖行李趕回新

（新加坡17日訊）出入境限制也包括每天往返新馬兩地的工作人士和學生，今早關卡出現不少馬來西亞人紛攜行李箱入境新加坡的場面，有者打算在這兩周內暫住新加坡。

馬來西亞首相慕尤丁昨晚通過電視直播選撥緊急措施，限制該國公民出入境之後，仍有不少人不確定該規定是否適用於每天往返新馬兩地工作、上課者。

《新明日報》報道，記者今早走訪兀蘭關卡時發現，已有一些經陸路從馬來西亞入境的人，拖著行李箱過關。其中一名不願具名的女子帶著行李箱和背包過關，她受訪時表示，自己在新加坡工作一年多，目前公司已在新加坡為她安排住宿。

另一名過關客林小姐（30歲）則說，自己的妹妹目前在新加坡找工作，正入住酒店。

“我今天是幫她帶行李來的，交給她之後就得趕快回去了。”

據觀察，今早過關的人潮屬正常，一般準備在新加坡逗留的工作者，沒有攜帶超過一個行李箱。

也有一些輕裝出行的過關客表示，馬來西亞當局發出的信息可能隨時有變動，因此目前打算走一步看一步，希望很快就可以自由來往。

有在新加坡工作的馬來西亞人表示，擔心兩周無法上班的話，接下來可能連工作也會丟失，難免感到人心惶惶。

限行令太突然 員工帶行李上班

行動管制令來得突然，有公司員工今早帶行李來新上班。

Fullsun Marketing衛浴公司經理顏篠琦告訴記者，由於昨晚針對行動管制的消息並不明確，她和員工都不清楚到底會否牽扯每日往返的馬來西亞客工，不過公司已詢問過受影嚮的兩名員工，看他們是否要繼續來新工作，或是待在馬來西亞。

“今早才得到比較確切的管制消息，不過因為不知是否會再有變化，兩名員工因此決定帶行李來新，先上班再做打算。”

她表示，消息來得太突然，公司也措手不及，今早已致電人力部等相關部門詢問住宿事宜，確保員工有地方落腳。

Radium Medical Asthetics醫美診所的蕭德華醫生今早受訪時表示，診所的兩三名護士是新加坡永久居民，因此在新加坡有住所，但她們每個周末回馬來西亞看孩子的計劃卻受影嚮。

“另有兩名護士則是被困在馬來西亞，暫時無法來新工作，我們的診所也需調整人手安排。”

他無奈表示，相信其他業者也因這項舉措受影嚮，而如今疫情已在各方面打擊新加坡企業，因此已不是你或我的事，大家都在同一條船上，只有互相扶持才能共度難關。

長堤車龍長不見盡頭 網民：好像在逃難

兀蘭關卡從昨晚塞到今早！一名相信住在兀蘭關卡附近的居民，接連上載了長堤通關車輛狀況的照片到臉書群組。

根據昨天晚上和今天清晨拍攝的照片，兀蘭長堤的車龍從新加坡向北看去，長不見盡頭。

網民甚至寫道，大家好像在逃難似的，車子從半夜到今早都沒有減少過。

另有網民留言稱，自己家附近的停車行突然增加了許多車輛，部分相信就是剛從馬來西亞入境的。

各部門探討助大馬客工找住宿

新加坡各部門將探討，幫助馬來西亞客工在新加坡的短期住宿問題。

新加坡貿工部長陳振聲今早接受媒體訪問時坦言，不少僱用馬來西亞員工的公司擔心馬來西亞“行動管制令”的決定或影嚮新加坡的持續運營。

“從昨晚開始，有公司詢問說，若他們想幫助馬來西亞工友留在新加坡，有沒有一些短期宿舍供他們居住。”

陳振聲說，新加坡經濟機構和各個部門已經在與商會合作探討選項。他指出，馬來西亞工友若想留新加坡有許多選擇，包括有些公司可提供公司宿舍，新加坡也有其他設施例如酒店。

聯合領導政府抗疫跨部門工作小組的國家發展部長兼財政部第二部長黃循財日前接受媒體訪問時透露，新馬每天有30萬人次進出陸地關卡，當中包含在新加坡工作的馬來西亞客工。