往返獅城工作大馬人 租酒店或住親友家

（新加坡17日訊）馬來西亞行動管制明日生效，包括限制當地民眾出境，往返新馬工作的馬來西亞人為避免受影嚮，有者選擇暫住親友家兩周。

昨天馬來西亞宣布全國行動管制，不少在新加坡工作每天往返的馬來西亞人對此表示意外，並且不清楚他們是否會被影嚮，接下來兩周也無法出境。

柔佛士都蘭區州議員曾笳恩周一晚間在臉書表示，據他向柔佛移民局長巴哈魯丁了解，當局的出國禁令包括透過陸路往來柔佛與新加坡的馬來西亞公民。

這意味著，所有往來馬來西亞與新加坡的工作人士與學生，從本月18日至31日將無法前往新加坡。

《新明日報》報道，在新加坡工作的馬來西亞人蔡盛傑（31歲，測量師）告訴記者，他每天都會往返新馬兩地，在獲悉消息後就擔心接下來會影嚮工作，於是今早來新時就有準備多幾件衣服，暫住姐姐在獅城的租房單位。

“好在她的房東人很好，知道情況後就讓我這兩周可以入住我姐姐的房間。”

蔡盛傑說，他今早通關時也有問馬來西亞關卡的工作人員，對方也說接下來不能讓馬來西亞人出境，即使持有新加坡的工作準證也不行。

他希望這個情況不要持續太久。

逾百巴士載3千國人回新

馬來西亞宣布實施人員移動管制措施後，新加坡多家旅游業者同心協力發揮互助精神，今天預計派出百輛巴士到馬來西亞載送近3000名國人提早回新。

馬來西亞昨晚宣布將限制馬來西亞公民出國，也限制所有外國游客入境。另外，國內的活動也受限制，許多非基本服務類別的行業都得關閉。據知，有不少在馬來西亞度假的新加坡人希望能在限制措施展開前回新，也有一些當地酒店業者將暫停營業。

為了讓這些出游者能順利回新，新加坡多家旅行社業者漏夜作出緊急對策，出動旗下巴士，提早讓這些旅客回來。

貴賓旅運營運經理林宋海受訪時說，單單雲頂和吉隆坡區，他們就有三百多名顧客在那里。原本要遲些時候才回來，但已連夜安排司機北上載客。

“我們和其他旅行社合作，如果說誰的車還有空位，也可以讓其他家的顧客搭乘。最重要的是把他們都帶回來。”

若包括馬來西亞其他地區如馬六甲等，估計各個旅行社派出的巴士可多達百輛。如此估算，目前在當地的新加坡游客近3000人。

星運旅游昨天晚上得知馬來西亞限制出入的消息後，也第一時間做出緊急安排。執行董事葉礎輝今早受訪時透露，公司連夜安排司機，並陸續派出10輛大巴到吉隆坡和雲頂載客人回新。

他說：“這些顧客原定在明、後天或者星期天返新，除了少部分人聯系不上之外，大部分顧客都願意提早在今天回來。”

據悉，今早關卡的交通情況正常，預計到了傍晚六七時會出現高峰期。

葉礎輝說：“最早一批車隊昨晚就出發了，希望能趕在今晚午夜前把人都接回來。”

膠囊酒店不坐地起價

馬來西亞客工憂人員管制政策影嚮他們到新加坡打工，不少人打算在新加坡的膠囊酒店入住14天。業者稱今早詢問不斷，但不會因此坐地起價。

馬來西亞政府限制國人出境的消息公布後，不少來往兩地、在新加坡工作的馬來西亞人，擔心每天通關成問題，影嚮他們上班，因此紛紛在新加坡找落腳點，打算在政策實施的14天內留在新加坡生活。

《新明日報》報道，據悉不少馬來西亞客工有意在這段期間入住新加坡的廉價酒店，並繼續在這里工作。

其中一家位於小印度一帶的膠囊酒店The Atlas Station負責人劉宇寧（32歲）受訪時告訴記者，她今早在短短兩個小時內就接到了至少12宗咨詢，都是有意連續入住14天的客人詢問關於預訂和住宿的事宜。

她相信這與馬來西亞昨晚宣布的政策有關。

據透露，該膠囊酒店共有35個封閉式膠囊牀位，由於此前歐洲等國陸續加強出入境管制，有不少外國旅客提前退房，目前空餘的牀位約有20個。

劉宇寧說，酒店並非首次接待長期入住的客人，經營兩年多來，也有不少從外國獨自來新工作或是找機會的人，會住上幾星期甚至一個月。

“目前我們的房費維持不變，小型膠囊牀位每晚38至44.5新元左右，大型膠囊牀位則低於每晚90新元。”

該酒店近一個多月來也因為疫情而生意大跌50%。劉宇寧說，由於規糢較小，所以可以較靈活應對，希望能盡快度過這個開業以來最艱難的時期。