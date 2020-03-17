特朗普發抗疫指引 首用“中國病毒”形容冠病

（華盛頓17日訊）美國新冠肺炎疫情轉趨嚴重，僅剩西弗吉尼亞州仍未失守。總統特朗普昨天發布最新抗疫指引，建議學子盡可能留在家中上課，同時國人應避免10人以上聚會等，他又首度在社交網上以“中國病毒”字眼形容新冠病毒。

對於特朗普的有關宣布，美國過敏與感染疾病中心主管福西表示，積極應對疫情重要，而新指引有效期為15天。

特朗普表示，國人現階段應避免外遊，亦避免在酒吧、餐廳及美食廣場吃喝。

他提到美國將擊敗新冠病毒，然後有一個盛大慶祝活動，並稱“通過數周集中行動，我們可扭轉局面，而且很快，我們已取得很大進展”。

被問及疫情會持續至何時，特朗普稱有人估計7至8月。他補充道，現階段還未想在全國範圍實施隔離措施，但某些地區及熱點可考慮，強調目前未是實施有關政策的時候。

新冠肺炎疫情下，美國股市近日大幅受挫，陷入恐慌性拋售。對此，特朗普形容疫情為“看不見的敵人”，亦改口稱疫情可能會令美國陷入衰退。不過，他預期疫情一旦完結，美國經濟將強烈反彈。

白宮早前亦呼籲，長者應留在家中。特朗普昨天在社交網表示：“美國會大力支援受‘中國病毒’影響的產業，如航空公司，我們會比以前更強大。”

否認將全國實施宵禁

美國有線電視新聞網絡（CNN）早前曾引述消息報導，特朗普政府正討論倣效歐洲多國模式，在全國實施宵禁，並建議非必要商店停業。不過，副總統辦公室發言人米勒及白宮發言人迪爾雙雙表示，有關報導並不正確。

另外，國家經濟委員會主席庫德洛表示，政府有可能向國民發放現金，以舒緩疫情帶來的打擊。

不滿特朗普抗疫無力 美東岸3州齊施宵禁

美國東岸紐約州、新澤西州和康涅狄格州昨天宣布聯手採取抗疫措施，包括禁止所有超過50人的聚會，並關閉戲院、賭場、健身中心和酒吧等場所，餐廳全面禁止堂食，只提供外賣服務。

上述3州即日起從晚上8時開始實施宵禁，每晚8時至翌日清晨5時停止所有非必要服務，超級市場、油站和藥房除外。

紐約州州長科莫、新澤西州州長墨菲及康涅狄格州州長拉蒙特都批評特朗普政府在抗疫方面欠缺能力，因此3州決定自行聯手制定政策，包括已下令學校停課、關閉圖書館、博物館、百老匯劇院和旅遊景點自由神像等。

科莫強調，這不是一場可單獨取勝的戰爭，因此紐約州決定與鄰近州份合作實行統一標準，這不僅可保護市民安全，還可防止一個州的居民前往另一州，反之亦然。

俄亥俄煞停總統初選

另一方面，俄亥俄州州長德萬昨天無視法庭裁決，煞停該州原定今天舉行的總統初選。佛羅里達州、伊利諾伊州及亞利桑那州則無懼疫情，如期投票。

德萬無權押後初選，但他要求法院將選舉延至6月2日舉行。他在聲明中指，選民或因前往票站面臨危險而提出訴訟，也不應強迫選民作出選擇。訴訟法院隨後拒絕州政府要求，但德萬指州衛生部長可根據現時執行的公共衛生緊急狀態，下令關閉投票站。

免疫情影響政府運作 美正副防長分頭辦公

為免疫情影響政府運作，美國國防部昨天宣布，即起分隔國防部長埃斯珀及副部長諾爾奎斯特，他們及旗下員工只會透過電話會議交流。此外，國防部亦會篩查進入防長辦公室人士，並同時限制訪客人數。

負責公共事務的助理國防部長霍夫曼表示，國防部指揮官及領導人可隨時在世上任何地方工作，而該部門將繼續保護其領導層。

五角大樓約有2.2萬名員工，是世上最大的辦公大樓之一。國防部目前錄得37名人員確診，其中18人為現役軍人，另包括3名公務員、13名家屬及3名承包商。

為安全起見先行防疫 西弗吉尼亞緊急狀態

美國西弗吉尼亞州至今仍未錄得確診新冠肺炎個案，不過，州長賈斯蒂斯昨天以不希望居民忽視疫情及安全起見為由，宣布該州進入緊急狀態。

對於該州仍未失守，賈斯蒂斯表示，新冠病毒很可能已在州內傳播，但因缺乏檢測而未被發現。

截至昨天，西弗吉尼亞州已有84人接受檢測，其中80人呈陰性反應，另有4人正等待結果。該州約20%居民年齡達65歲以上，是美國最多老人居住的州份之一。

多名電視台員工確診

美國新冠肺炎疫情擴散，近日有多名電視台員工確診，當中哥倫比亞廣播公司（CBS）有6人染病。不少記者及其他電視台職員目前採行遙距工作，並在家隔離。

CBS在紐約的辦公室有5名員工確診，所有員工包括記者改為遙距工作。CBS一名駐意大利羅馬的男記者多恩昨天確診，他指現時病情大致穩定，但有低燒、咳嗽及胸口被壓住的感覺。

美國廣播公司（ABC）在西雅圖報導新冠肺炎新聞的一名記者也確診，他自上周起已被隔離，病情輕微。他的同組同事也自我隔離，所屬的洛杉磯辦公室已閉門消毒。全國廣播公司（NBC）一名為節目《今天》（TODAY）工作的職員亦染病，與他有緊密接觸的主持及職員也須隔離。